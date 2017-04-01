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هام..فرصة لا تعوض للراغبين في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 14:16 هام..فرصة لا تعوض للراغبين في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية | مجتمع
هام..فرصة لا تعوض للراغبين في تدريس اللغة العربية بالولايات المتحدة الأمريكية
تم عبر وسائل إعلام مهمتة بالمباريات الخاصة بالوظائف، الإعلان عن برنامج يستهدف الأساتذة الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام إضافة إلى الأساتذة المتدربين، والذي سيمنحهم فرصة السفر إلى الولايات

"شوف تيفي"

تم عبر وسائل إعلام مهمتة بالمباريات الخاصة بالوظائف، الإعلان عن برنامج يستهدف الأساتذة الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام إضافة إلى الأساتذة المتدربين، والذي سيمنحهم فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمنحة ممولة بالكامل مدتها سنة واحدة، والتي تعتبر فرصة مواتية للأساتذة المغاربة من أجل تطوير مهارتهم في التدريس، وتحسين قدرتهم في إجادة اللغة الانجليزية، والاحتكاك بالثقافة و المجتمع الأميركي.

وأكدت ذات المصادر أن الأساتذة الحاصلين على هذه المنحة، سيعملون على تأطير حصص دعم للغة العربية لفائدة الطلبة الجامعيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتقوية حضور العربية بالفضاء الجامعي، بالإضافة إلى الحصول على فرصة للاستفادة من دروس جامعية والمشاركة في أنشطة أخرى.

آخر أجل .. 30 يوليوز

زيارة رابط البرنامج

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