هذه هي حقيقة استعمال البراز البشري في زراعة ''الدلاح'' ﻿

أعلن الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، اليوم الجمعة، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني أن ماتم نشره وتداوله عبر بعض المنابر الإعلامية المحلية والوطنية ومواقع التواصل

''شوف تيفي''

أعلن الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، اليوم الجمعة، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني أن ماتم نشره وتداوله عبر بعض المنابر الإعلامية المحلية والوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتمال استخدام البراز البشري كسماد في زراعة البطيخ الأحمر ( الدلاح) الذي تشتهر به المنطقة، هو خبر عار من الصحة ويفتقر لروح المسؤولية والتأكد من صحة الخبر قبل نشره.

وحسب بلاغ للفرع توصلت ''شوف تيفي'' بسنخة منه، فإحتمال استخدام البراز البشري هو مجرد فرضية لازالت محل بحث وتحقيق من قبل الأجهزة والقطاعات المعنية بالموضوع ولازالت نتائج التحاليل المخبرية لم تظهر بعد والفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة كان سباقا لطلب فتح تحقيق بخصوص انبعاث روائح كريهة من ضيعة المسمى بوجمعة موقس أثارت انزعاج الساكنة، ولازلنا كمركز حقوقي ننتظر صدور نتائج التحاليل المخبرية.

وأضاف البلاغ أن المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة، حضر أمس الخميس بدعوة من السلطات المحلية إلى جانب اللجنة المكونة من عناصر الفرقة البيئية للدرك الملكي والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومعاينة المركز عدم وجود أي زراعة للبطيخ الأحمر ( الدلاح)، بالضيعة المعنية.

وأشار ذات البلاغ أن صاحب الضيعة، أكد خلال المعاينة أن السماد المستعمل هو فضلات الأبقار لكن استعماله خلال فترة متقدمة من تحلله هو السبب في إصدار الرائحة الكريهة وأكد أيضا التزامه بتنفيذ أي قرار سيصدر عن السلطات المختصة بعد صدور النتائج المخبرية لتحاليل العينات المأخوذة، مشيرا أي البلاغ أن المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، يدعو الصحافة المحلية والوطنية وكافة الغيورين على الإقليم واقتصاده التحلي بروح المسؤولية والتثبت لعدم إلحاق الضرر بالاقتصاد المحلي للإقليم الذي راكم سمعة وطنية ودولية في زراعة وإنتاج البطيخ الأحمر ومشتقاته، علما أن القطاع الفلاحي يعتبر المشغل الأول لليد العاملة وعصب العجلة التنموية بالمنطقة.

وعلاقة بالموضع أكد عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة أن المركز لم يشر إلى استخدام المزارعين لـ ''البراز البشري'' في زراعة ''الدلاح''، لكنه أكد أن المنطقة التي توجد بها الضيعة بشيشاوة تعرف انتشار رائحة كريهة شبيهة بالبراز البشري، مشيرا إلى أن التحقيقات التي قامت بها الجهات المختصة ستؤكد طبيعة المواد المستخدمة في الزراعة بشيشاوة.