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بالصـــــورة..إلقاء القبض على الوحش بالدار البيضاء

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 14:06 بالصـــــورة..إلقاء القبض على الوحش بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
بالصـــــورة..إلقاء القبض على الوحش بالدار البيضاء
علمت'' شوف تيفي'' أن فرقة الصقور بمنطقة الدريسية بالدار البيضاء، ألقت القبض على أخطر لص بمدينة الدار البيضاء معروف بنشاطه الإجرامي بالمنطقة يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي:ك علوي

علمت'' شوف تيفي'' أن فرقة الصقور بمنطقة الدريسية بالدار البيضاء، ألقت القبض على أخطر لص بمدينة الدار البيضاء معروف بنشاطه الإجرامي بالمنطقة يوم أمس الجمعة.

و قد تم توقيف(خ غ) من مواليد 1994 الملقب بـ''الوحش''، و هو في حالة تلبس بمحاولة سرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

و سيتم تقديم الجاني أمام وكيل الملك بتهمة السرقة و اعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الدار البيضاء سرقة

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