بالصـــــورة..إلقاء القبض على الوحش بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:ك علوي
علمت'' شوف تيفي'' أن فرقة الصقور بمنطقة الدريسية بالدار البيضاء، ألقت القبض على أخطر لص بمدينة الدار البيضاء معروف بنشاطه الإجرامي بالمنطقة يوم أمس الجمعة.
و قد تم توقيف(خ غ) من مواليد 1994 الملقب بـ''الوحش''، و هو في حالة تلبس بمحاولة سرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
و سيتم تقديم الجاني أمام وكيل الملك بتهمة السرقة و اعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
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