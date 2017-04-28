بالصـــــورة..إلقاء القبض على الوحش بالدار البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن فرقة الصقور بمنطقة الدريسية بالدار البيضاء، ألقت القبض على أخطر لص بمدينة الدار البيضاء معروف بنشاطه الإجرامي بالمنطقة يوم أمس الجمعة.

شوف تيفي:ك علوي

علمت'' شوف تيفي'' أن فرقة الصقور بمنطقة الدريسية بالدار البيضاء، ألقت القبض على أخطر لص بمدينة الدار البيضاء معروف بنشاطه الإجرامي بالمنطقة يوم أمس الجمعة.

و قد تم توقيف(خ غ) من مواليد 1994 الملقب بـ''الوحش''، و هو في حالة تلبس بمحاولة سرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

و سيتم تقديم الجاني أمام وكيل الملك بتهمة السرقة و اعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.



