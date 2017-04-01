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عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 13:48 عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب | ثقافة و فنون
عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن الساحة الفنية المغربية عامة والموسيقى الغيوانية خاصة، فقد اليوم الجمعة أحد أبرز وجوهها، ويتعلق الأمر بمؤسس فرقة المشاهب ''محمد البختي''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الساحة الفنية المغربية عامة والموسيقى الغيوانية خاصة، فقد اليوم الجمعة أحد أبرز وجوهها، ويتعلق الأمر بمؤسس فرقة المشاهب "محمد البختي".
وفارق البختي الحياة بعد صراع طويل مع المرض، ومن المنتظر أن يوارى الثرى اليوم الجمعة بأحد مقابر مدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن محمد البختي أحد أبناء الحي المحمدي، كان له الفضل في ظهرو العديد من المجموعات ومن بينها ناس الغيوان والمشاهب وجيل جيلالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الساحة الفنية محمد البختي مدينة الدار البيضاء

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