 بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب | ثقافة و فنون

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب

بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما | بوليتيك

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما

خوفا من العقاب...البوليساريو تسحب قواتها المسلحة من منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك

خوفا من العقاب...''البوليساريو'' تسحب قواتها المسلحة من منطقة ''الكركرات'' الحدودية بين المغرب

خبير.. مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالانسحاب الفوري من الكركرات مخافة العودة للحرب مُجددا | بوليتيك

خبير.. مجلس الأمن يأمر ''البوليساريو'' بالانسحاب الفوري من الكركرات مخافة العودة للحرب مُجددا

صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص أيفون 8 | نت 2.0

صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص ''أيفون 8''

أُطر حزب السنبلة يلجؤون لمحمد حصاد لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون امحند العنصر | بوليتيك

أُطر حزب ''السنبلة'' يلجؤون ''لمحمد حصاد'' لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون ''امحند العنصر''

مؤثر ولأول مرة..هكذا يقضي البطل العالمي بدر هاري أيامه بسجن أمستردام | مجتمع

مؤثر ولأول مرة..هكذا يقضي البطل العالمي بدر هاري أيامه بسجن أمستردام

عــاجل: القضاء يستدعي تجار درب غلف للإستماع لهم في قضية أيت العريف | مجتمع

عــاجل: القضاء يستدعي تجار ''درب غلف'' للإستماع لهم في قضية أيت العريف

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 13:36 بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان
أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إيقاف شاب من طرف السلطات المحيلة بمدينة سيدي سليمان، لعدم استجابته لتعليمات رجال القوات العمومية.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إيقاف شاب من طرف السلطات المحيلة بمدينة سيدي سليمان، لعدم استجابته لتعليمات رجال القوات العمومية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله جرت بمدينة سيدي سليمان أمس الخميس، وبالتحديد بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى الموجودة بشارع محمد الخامس، حيث تدخلت القوات العمومية مرفوقة بقائد الدائرة المذكورة، لإيقاف الشاب الذي يمتهن بيع شرائح الهاتف النقال.

وتباينت الآراء بين النشطاء بخصوص تفاصيل هذا الفيديو، حيث أشار البعض إلى أن السلطات المحلية تقوم بعملها في محاربة احتلال الملك العمومي، بينما استنكر آخرون الطريقة التي تم بها التعامل مع الشاب خلال اقتياده من طرف القوات العمومية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجال القوات العمومية محمد الخامس الملحقة الإدارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي

صادم...اعتقال مدير مؤسسة تعليمية متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة...هافين وها شحال عندهم ديال الأولاد( لايصدق ) | حوادث و حقوق

صادم...اعتقال مدير مؤسسة تعليمية متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة...هافين وها شحال عندهم ديال الأولاد( لايصدق )

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بكاميرا خفية..شوفو مضاربة بالكروشيات فوسط محطة ولاد زيان | بــووز
منذ 23 دقيقة

بكاميرا خفية..شوفو مضاربة بالكروشيات فوسط محطة ولاد زيان

آخر تصريح للفنان أمينوكس قبل اعتزاله..الله يطعمنا حلال | بــووز

آخر تصريح للفنان أمينوكس قبل اعتزاله..الله يطعمنا حلال

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في الخيانة الزوجية | دين يسر

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في الخيانة الزوجية

سيدتي..معلومات هامة ..شوفي كيفاش ديري Tatouage ديال الحجبان | تبوكيصة

سيدتي..معلومات هامة ..شوفي كيفاش ديري Tatouage ديال الحجبان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب | ثقافة و فنون
منذ 16 دقيقة

عاجل..وفاة أحد أساطير الموسيقى الغيوانية بالمغرب

بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما | بوليتيك

حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما

خوفا من العقاب...البوليساريو تسحب قواتها المسلحة من منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك

خوفا من العقاب...''البوليساريو'' تسحب قواتها المسلحة من منطقة ''الكركرات'' الحدودية بين المغرب

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.