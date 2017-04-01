بالفيديو..شوفو شنو وقع بين قائد سلطة والقوات العمومية وشاب كيبيع لاكارط ديال التليفون بسيدي سليمان ﻿

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إيقاف شاب من طرف السلطات المحيلة بمدينة سيدي سليمان، لعدم استجابته لتعليمات رجال القوات العمومية.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إيقاف شاب من طرف السلطات المحيلة بمدينة سيدي سليمان، لعدم استجابته لتعليمات رجال القوات العمومية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله جرت بمدينة سيدي سليمان أمس الخميس، وبالتحديد بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى الموجودة بشارع محمد الخامس، حيث تدخلت القوات العمومية مرفوقة بقائد الدائرة المذكورة، لإيقاف الشاب الذي يمتهن بيع شرائح الهاتف النقال.

وتباينت الآراء بين النشطاء بخصوص تفاصيل هذا الفيديو، حيث أشار البعض إلى أن السلطات المحلية تقوم بعملها في محاربة احتلال الملك العمومي، بينما استنكر آخرون الطريقة التي تم بها التعامل مع الشاب خلال اقتياده من طرف القوات العمومية.



