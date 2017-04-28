حصري وبالصورة.. الملك محمد السادس يلتقي بفنان مغربي مشهور بميامي..وهذا ما دار بينهما ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة جمعت الملك محمدالسادس و أحد أفراد فرقة ''آش كاين''''عز الدين'' بميامي.

"شوف تيفي":م.ج+إ.ط

حصلت "شوف تيفي" على صورة جمعت الملك محمدالسادس و أحد أفراد فرقة "آش كاين""عز الدين" بميامي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" القريب من "عز الدين" فإن حوارا مشوقا دار بين هذا الأخير والملك محمد السادس، حيث استفسره الملك عن جديد الفرقة وعن باقي أفرادها، ليرد "عز الدين" عليه بالإشارة إلى أنه حل وحيدا بميامي منذ 5 أشهر لرؤية ابنته الصغيرة، مؤكدا له أن الفرقة ستصدر جديدها قريبا.

وأوضح ذات المصدر أن الملك محمد السادس، استفسر "عز الدين" عن الموسيقى وعن الفرقة "آش كاين"، موضحا أن "عز الدين" وبسبب فرحته الكبيرة بلقاء الملك لم يستطع النوم الليلة الماضية.