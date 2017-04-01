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خوفا من العقاب...''البوليساريو'' تسحب قواتها المسلحة من منطقة ''الكركرات'' الحدودية بين المغرب وموريتانيا

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 13:06 خوفا من العقاب...البوليساريو تسحب قواتها المسلحة من منطقة الكركرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا | بوليتيك
خوفا من العقاب...''البوليساريو'' تسحب قواتها المسلحة من منطقة ''الكركرات'' الحدودية بين المغرب وموريتانيا
قررت قيادة ''البوليساريو'' في إجتماع لما يسمى بالأمانة العامة للجبهة مساء أمس الخميس بمخيمات تندوف، عن سحب عناصرها المسلحة بمنطقة الكركرات الحدودية، مباشرة بعد تسريب قرار أممي يطالب البوليساريو


بوليتيك
شوف تيفي

قررت قيادة ''البوليساريو'' في إجتماع لما يسمى بالأمانة العامة للجبهة مساء أمس الخميس بمخيمات تندوف، عن سحب عناصرها المسلحة بمنطقة الكركرات الحدودية، مباشرة بعد تسريب قرار أممي يطالب البوليساريو العودة إلى المخيمات في مدة زمنية لاتتعدى 30 يوما.

ويأتي قرار جبهة البوليساريو، بعد مطالب المنتظم الدولي من جبهة البوليساريو، بالإنسحاب الفوري والكامل وبدون شروط من منطقة الكركرات الحدودية، بعد إستفزازاتها لأرباب الشاحنات المغربية والدولية المتوجهة من المغرب نحو موريتانبا ودول غرب إفريقيا التي تربطهم مع المغرب علاقات تجارية مهمة، تضاعفت منذ عودة المغرب لمنظمة الوحدة الإفريقية.

وسبق للمغرب أن قام بسحب عناصر الدرك الملكي الذين كانوا مرابطين بمنطقة الكركرات الحدودية، الذين كانوا يسهرون على تنظيم وحماية الشاحنات التجارية، قبل أن تصعد البوليساريو وتخرق جميع القوانين الدولية والأممية،عبر نقل بعض من العناصر المسلحة إلى المنطقة العازلة، حيث أبانت الواقعة عن رجاحة الخطوة التي أقدم عليها المغرب بالإنسحاب من منطقة الكركرات، فيما تعنت البوليساريو أجبرها على الإنسحاب قسرا وخوفا من العقوبات الدولية.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد طالب بتقديم إحاطة في أجل أقصاه 30 يوما حول مدى امتثال جبهة البوليساريو لبنود القرار 40/2017 ، حيث ينتظر أن تحدث خطوة الإنسحاب من الكركرات شرخا كبيرا بين قادة البوليساريو، خاصة وأن الأزمة الإقتصادية التي تمر منها الجزائر تهدد بوقف مساعداتها المالية للكيان الوهمي، الذي أغلقت جميع مصادر التمويل التي كان يعيش عليها، تزامنا والتقارب الدبلوماسي بين المغرب وكوبا.


‫شوف تيفي

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الأمين العام للأمم المتحدة البوليساريو الإنسحاب شوف تيفي

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