خبير.. مجلس الأمن يأمر ''البوليساريو'' بالانسحاب الفوري من الكركرات مخافة العودة للحرب مُجددا ﻿

أمهل مجلس الأمن الدولي، في قرار جديد له من المرتقب المصادقة عليه اليوم الجمعة، جبهة البوليساريو 30 يوما من أجل الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات؛ ويأتي القرار الذي شكل صفعة قوية للجبهة الانفصالية،

شوف تيفي



أمهل مجلس الأمن الدولي، في قرار جديد له من المرتقب المصادقة عليه اليوم الجمعة، جبهة البوليساريو 30 يوما من أجل الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات؛ ويأتي القرار الذي شكل صفعة قوية للجبهة الانفصالية، بعد أن كان المغرب قد قرر الانسحاب الأحادي من المنطقة شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضح صبري لحو الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، أن توصيات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، التي تتمحور أساسا حول ضرورة إصدار مجلس الأمن لقرار يأمر جبهة البوليساريو بالإنسحاب الفوري وبدون من منطقة الكركرات، جاء على اعتبار أن '' تواجد مليشيات الجبهة بتلك المنطقة، يُهدد الأمن والسلم بها.''



وقال لحو، في معرض تقديمه لقراءة حول المشروع الأممي الجديد، إن ''البوليساريو'' بتواجد عناصرها في الشريط الحدودي، من المحتمل أن يُشعل الحرب مُجددا في المنطقة، وهو الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى مطالبته للبوليساريو بـ ''الانسحاب الفوري من المنطقة، مخافة أن تتحول هذه الحرب إذا اندلعت إلى حرب إقليمية شاملة.

وأكد ذات المحامي بهيئة مكناس متحدثا لـ ''شوف تيفي'' أن تواجد البوليساريو بالمنطقة يعتبر خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وفي هذا السياق أيضا '' جاءت المطالب الملحة سواء من قبل الأمين العام السابق أو الحالي للجبهة للانسحاب من المنطقة''، حيث سبق وأن استدعى غوريتيس قائد البوليساريو إلى مقر الأمم المتحدة ونبهه شخصيا ومباشرة بخطورة ميلشيات الجبهة في الكركرات، لأنه يعي (أي غوتيريس)، جيدا أن استمرار عملية السلام تبدأ بـ ''انسحاب البوليساريو من الكركرات''، وأن تواجد عناصر تابعة للجبهة بالمنطقة يُشكل تهديدا لوقف إطلاق النار وتهديدا للعملية السياسية وتعليقا للتفاوض، كما أنه يُعد تهديدا حقيقيا لعملية السلام برمتها لأنه يمكن أن يكون سببا مباشرا لإشعال المنطقة واستئناف الحرب والقتال مُجددا، موضحا أن غوريتيس، وبالرغم من عدم تمكنه من إقناع الجبهة والجزائر التي تقف وراءها، بضرورة الانسحاب، فإنه فوض في تقريره هذا الأمر إلى مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار يأمر الجبهة الانفصالية بالانسحاب الفوري.

وأكد أن مشروع مجلس الأمن حول الصحراء، ورغم أن المجلس لم يصادق عليه في جلسة أمس الخميس 27 أبريل 2017 كما كان مقررا، والذي قدمته رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول روسيا والأورغواي عرقلة المصادقة بإدعاء أنه ''غير متوازن''، والحال أن القرار يستجيب لتوصيات ''غوريتيس'' الصريحة بالانسحاب الفوري من الكركرات في أجل لا يتعدى 30 يوما، وتوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد بمراقبة تطبيق قرار الإنسحاب.

وشدد لحو على أن القرار تضمن ثلاث فقرات تتحدث عن منطقة الكركرات، فقرة تتحدث عن تواجد البوليساريو في تلك المنطقة وما يُشكله من خطر على اتفاقية وقف اطلاق النار، وفقرة ثانية تتحدث عن إمكانية عودة الحرب بسبب ''استفزازازات البوليساريو''، وفقرة أخرى تتحدث عن أمر مجلس الأمن لجبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري من المنطقة. وأكد أن مشروع القرار نص على تمديد مهمة المينورسو لمدة سنة أخرى، وهما نقطتين تعتبران جديدتين أيضا في التقرير، والذي دفعتا الجزائر والبوليساريو إلى الحديث عن ''عدم توازن في أجزاء من القرار''، لكن ما على ''البوليساريو أن تنصاع للقرار الأممي وللشرعية الدولية وملاحظات غوريتيس''، يقول الخبير.

ومن الملاحظات التي سجلها الخبير صبري لحو بشأن القرار الجديد حول الصحراء، هو أنه لأول مرة يتحد موقف الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مع موقف مجلس الأمن بخصوص هذا الملف، لأنه مرتبط بالسلم والأمن العالميين، حين نص في فقرته الأولى على أن الحل يجب أن يكون ''سريعا من أجل مواجهة التحديات التي قد تعصف بالمنطقة برمتها''.







