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صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص ''أيفون 8''

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 13:01 صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص أيفون 8 | نت 2.0
صورة مسربة..آبل تعد مستخدميها بمفاجآة سارة تخص ''أيفون 8''
كشف مواقع أمريكية تخصصة في التكنولوجيا أن هاتف آيفون 8 الجديد سيضم مجموعة من الخصائص والمميزات من بينها خاصية الشحن اللاسلكي.

شوف تيفي

كشف مواقع أمريكية تخصصة في التكنولوجيا أن هاتف آيفون 8 الجديد سيضم مجموعة من الخصائص والمميزات من بينها خاصية الشحن اللاسلكي.

وأظهرت صورة مسربة للهاتف أن الجزء الخلفي يحتوي على سطح مستدير، وأن هذا السطح هو الموصل لشحن الجهاز لاسلكيا.

وبينت صورة آيفون 8 المسربة ، أن كاميرات الهاتف الذكي موجهة بشكل عمودي، فيما لا يظهر في الصورة أي مدخل للسماعة، كما أنه وحسب بعض المصادر فإن كاميرا السيلفي تتمتع بـ7ميكابيكسيل بينما الكاميرا الخلفية ستتمتع بـ 12 ميكابيكسل.

وأفادت ذات المصادر أن وضع الكاميرات بشكل عمودي سيعزز من فرضية إصدار آيفون 8 بكاميرات ثلاثية الأبعاد مدمجة كي تخدم خصائص الواقع

الإفتراضي والواقع المعزز، كما من المحتمل أن تعتمد شركة آبل على نظام فتح الهاتف من خلال تقنية التعرف على الوجه.

أما فيما يخص الشحن اللاسلكي، فإن شركة آبل تعمل وبشراكة مع 5مجموعات آخرى على تقنية الشحن اللاسلكي.

هذا وقد أشارات بعض التقارير أنه من المحتمل أن تُصدر شركة آبل هاتف « آيفون 8 » السنة المقبلة.

 

 

‫شوف تيفي

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ايفون 8 مميزات خاصيات

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