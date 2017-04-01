 أُطر حزب ''السنبلة'' يلجؤون ''لمحمد حصاد'' لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون ''امحند العنصر'' ﻿
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أُطر حزب السنبلة يلجؤون لمحمد حصاد لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون امحند العنصر | بوليتيك

أُطر حزب ''السنبلة'' يلجؤون ''لمحمد حصاد'' لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون ''امحند العنصر''

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أُطر حزب ''السنبلة'' يلجؤون ''لمحمد حصاد'' لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون ''امحند العنصر''

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 12:28 أُطر حزب السنبلة يلجؤون لمحمد حصاد لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون امحند العنصر | بوليتيك
أُطر حزب ''السنبلة'' يلجؤون ''لمحمد حصاد'' لحل مشاكلهم التنظيمية ويتجاهلون ''امحند العنصر''
كشف مصدر من داخل الحركة الشعبية، أن قياديي الحزب وأعضائه أصبحوا يتوجهون للوافد الجديد على الحزب بصفته الوزارية محمد حصاد لإيجاد حلول لمشاكلهم التنظيمية، في تجاهل تام للأمين العام للحزب امحند


بوليتيك
شوف تيفي

كشف مصدر من داخل الحركة الشعبية، أن قياديي الحزب وأعضائه أصبحوا يتوجهون للوافد الجديد على الحزب بصفته الوزارية محمد حصاد لإيجاد حلول لمشاكلهم التنظيمية، في تجاهل تام للأمين العام للحزب امحند العنصر وأعضاء المكتب السياسي الآخرين.

وأضاف ذات المصدر، أن السبب الرئيسي لإختيار ''محمد حصاد'' دون الأعضاء الآخرين، هو قدرته على حلحلة المشاكل التي يعاني منها أعضاء الحزب إداريا وتنظيميا، حيث أن الإنتخابات والمشاورات الحكومية، زادت من تراكم الملفات والمشاكل التي يعاني منها منخرطو الحزب.

وحسب ذات المصدر الذي طالب عدم ذكر إسمه، فالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يقر في المادة 57 من النظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليها خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، بتواجد 30 عضوا في المكتب السياسي بينهم أعضاء بالصفة كالوزراء ورؤساء فرق الحزب بالبرلمان فيما الاخرون يتم التصويت عليهم، حيث أن محمد حصاد أصبح عضوا بأعلى هيئة تنفيذية في الحزب بصفته الوزارية، وبحكم تخصصه الإداري أضحى الملجأ الأول للأعضاء الذين عانوا لسنوات بسبب المشاكل التنظيمية.

وأضاف ذات المصدر، أن التوجه العام داخل الحزب هو تفويض وتكليف محمد حصاد لإدارة الحزب إستعدادا للمحطات التنظيمية الذي سيعرفها الحزب مستقبلا، خاصة المؤتمر المنتظر في السنة المقبلة والذي سبق لامحند العنصر أن أعلن بأنه لن يترشح لولاية جديدة بعد أكثر من ثلاثين سنة على قيادة حزب الحركة الشعبية.



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العنصر امحند محمد حصاد الحركة الشعبية الأعضاء شوف تيفي

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