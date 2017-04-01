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مؤثر ولأول مرة..هكذا يقضي البطل العالمي بدر هاري أيامه بسجن أمستردام

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 12:13 مؤثر ولأول مرة..هكذا يقضي البطل العالمي بدر هاري أيامه بسجن أمستردام | مجتمع
مؤثر ولأول مرة..هكذا يقضي البطل العالمي بدر هاري أيامه بسجن أمستردام
علمت ''شوف تيفي'' أن البطل العالمي المغربي بدر هاري اختار الالتزام، وشغل وقته بقراءة القرآن والصلاة، داخل أسوار سجن امستردام بهولندا الذي يقضي به عقوبة سجنية تبلغ مدتها 6 أشهر.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن البطل العالمي المغربي بدر هاري اختار الالتزام، وشغل وقته بقراءة القرآن والصلاة، داخل أسوار سجن امستردام بهولندا الذي يقضي به عقوبة سجنية تبلغ مدتها 6 أشهر.

وحسب ما تم الكشف عنه بخصوص بدر هاري فإن هذا الأخير، استطاع بسرعة كبيرة الانسجام مع باقي السجناء، وخاصة القريبين منه، حيث ربط علاقات صداقة قوية معهم، ما هون عليه وحدة السجن ومكنه من قضاء أيامه الأولى في السجن بسلام وهدوء.

تجدر الإشارة إلى أن سجن بدر هاري، جاء عقب اتهامه قبل ثلاثة سنوات بالاعتداء على رجل أعمال هولندي بأحد الملاهي الليلية، وقد أدانته محكمة لاهاي بداية السنة الجارية بـ 6 أشهر سجنا نافذا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هولندا السجن الصلاة القرآن بدر هاري أمستردام

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