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عــاجل: القضاء يستدعي تجار ''درب غلف'' للإستماع لهم في قضية أيت العريف

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 12:05 عــاجل: القضاء يستدعي تجار درب غلف للإستماع لهم في قضية أيت العريف | مجتمع
عــاجل: القضاء يستدعي تجار ''درب غلف'' للإستماع لهم في قضية أيت العريف
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن قاضي التحقيق سيستدعي في الأيام القليلة المقبلة أصحاب الشيكات من تجار ''درب غلف'' المطالبين بالحق المدني لإستفسارهم عن طبيعة المعاملة مع أيت العريف

شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن قاضي التحقيق سيستدعي في الأيام القليلة المقبلة أصحاب الشيكات من تجار ''درب غلف'' المطالبين بالحق المدني لإستفسارهم عن طبيعة المعاملة مع أيت العريف والجزائري سمير السعدي الذي ورط لاعب الرجاء و الوداد البيضاويين في قضية دفع شيكات بدون رصيد.

وأفادت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق سيجري مع اللاعب أيت العريف مقابلة خلال الأيام القادمة لمعرفة ما إن كان يتعامل معهم بشكل مباشر معهم أم أن الجزائري الذي كان ينصب على التجار.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب عبد الحق أيت العريف تم إيداعه بسجن عكاشة بعد أن سلم نفسه للسلطات المحلية مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس.



‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب عبد الحق أيت العريف قاضي التحقيق تجار درب غلف

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