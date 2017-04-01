سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت العريف ﻿

أعلن الفنان عادل الميلودي المعروف بعشقه لفريق الرجاء البيضاوي، عن تبرعه بمبلغ مالي تصل قيمته إلى عشرين ألف درهم لصالح اللاعب السابق عبد الحق آيت العريف، عقب ظهوره في مقطع فيديو مباشر على موقع

"شوف تيفي"

أعلن الفنان عادل الميلودي المعروف بعشقه لفريق الرجاء البيضاوي، عن تبرعه بمبلغ مالي تصل قيمته إلى عشرين ألف درهم لصالح اللاعب السابق عبد الحق آيت العريف، عقب ظهوره في مقطع فيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، طالب من خلاله الجميع بالتضامن مع "حيقو".

وعبر المغاربة وخاصة عشاق "الميلودي" عن سعادتهم الكبيرة بهذا العمل الانساني، متمنين أن يسير فنانون آخرون على خطى الميلودي أو "فنان الشعب" كما يطلق عليه، حتى يغادر اللاعب السابق عبد الحق أيت العريف سجن عكاشة ويعانق الحرية في القريب العاجل.

وعلاقة بالموضوع، فإن مصدر "شوف تيفي" أكد أن قضية أيت العريف المتابع بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، من المنتظر أن تنتهي قريبا خاصة مع إعلان فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخوله على الخط.



