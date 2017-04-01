خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي ﻿

"شوف تيفي"



عرفت مدينة آسفي ليلة الخميس- الجمعة، حادثة جد خطيرة، أصيب خلالها شابين بجروح بعد أن دهستهما سيارة رباعية الدفع لاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث إلى وجهة غير معلومة.



وحسب مصادر محلية فإن الشابين المصابين كانا على متن دراجة نارية، قبل أن تدهسهما السيارة، مشيرة إلى أن عاصمة عبدة، عرفت منذ وقوع الحادث حالة استنفار أمني، حيث قامت المصالح الأمنية بحملات تمشيطية لإيقاف السيارة وصاحبها.



وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين، تم نقلهما على وجه السرعة ما بين الحياة والموت إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.





