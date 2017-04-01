عاجل: شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي في وجدة اليوم الجمعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة منطقة بنتيران واد الناشف بوجدة استيقظت صباح اليوم الجمعة على خبر مفجع بعد وفاة رجل مسن داخل حمام شعبي.

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' أن ساكنة منطقة بنتيران واد الناشف بوجدة استيقظت صباح اليوم الجمعة على خبر مفجع بعد وفاة رجل مسن داخل حمام شعبي.

و قالت مصادرنا من عين المكان، إن رجلا يبلغ من العمر 63 سنة توفي صباحا داخل حمام شعبي إثر سكتة قلبية مفاجئة.

و قد تم نقل جثمان الرجل المتوفي بعد ساعتين على مفارقته الحياة داخل الحمام إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بوجدة



