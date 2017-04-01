 نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت العريف | ثقافة و فنون

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي

عاجل: شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي في وجدة اليوم الجمعة | مجتمع

عاجل: شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي في وجدة اليوم الجمعة

نقابيو سامير يطرقون باب العثماني | بوليتيك

نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني

عاجل..عاصفة بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

عاجل..عاصفة بمدينة الدار البيضاء

زلزال في قلب تندوف...وعودة مرتقبة لكبار قيادات البوليساريو إلى المغرب | بوليتيك

زلزال في قلب تندوف...وعودة مرتقبة لكبار قيادات ''البوليساريو'' إلى المغرب

بعد اللقطة الطريفة للأمير مولاي الحسن بميامي ..فيديو جديد للملك محمد السادس من ميامي:شوفو أشنو قال للجالية لي بغاو يتصورو معاه:غير بشوية عليكم | مجتمع

بعد اللقطة الطريفة للأمير مولاي الحسن بميامي ..فيديو جديد للملك محمد السادس من ميامي:شوفو أشنو قال

مثير وبالفيديو.. بعد فضيحة التحقيق الإيطالي بخصوص دعارة القاصرات بمراكش: المغاربة كاعين و كيطالبو باعتقال المتورطين | مجتمع

مثير وبالفيديو.. بعد فضيحة التحقيق الإيطالي بخصوص دعارة القاصرات بمراكش: المغاربة كاعين و كيطالبو

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا | دولي

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 11:13 نقابيو سامير يطرقون باب العثماني | بوليتيك
نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني
طرق نقابيو شركة ''سامير'' باب رئيس الحكومة مُجددا، وهذه المرة في شخص سعد الدين العثماني، بعد العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي لم تجد نفعا في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله

 

شوف تيفي

طرق نقابيو شركة ''سامير'' باب رئيس الحكومة مُجددا، وهذه المرة في شخص سعد الدين العثماني، بعد العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي لم تجد نفعا في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران.

وجددت الهيئات النقابية الثلاث وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلتها الموجهة للعثماني، دعوتها إلى عودة الإنتاج بالشركة وحماية حقوق الأجراء.

وجاء في الرسالة أنه بعد الإغراق في المديونية الثقيلة والمركبة على ممر السنين، توقفت المصفاة المغربية لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015، وقضت المحكمة التجارية بتصفيتها في مارس 2016 مع الإذن باستمرار النشاط وتجديد تمديده حتى 21 يوليوز 2017 في أفق التجهيز للتفويت الشمولي للأصول لمالك جديد، وذكرت أيضا أنه تبعا لهذا التوقف '' تعلقت كل المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه الشركة التاريخية لفائدة المغرب والمغاربة، وتراكمت الخسائر والتداعيات على كل المستويات من خلال حرمان الآلاف من عمال شركات المناولة من مورد العيش وتهديد الأجراء الرسميين في حقهم للشغل وحرمانهم من التغطية الصحية وجزأ من أجورهم''.

النقابات الثلاث المذكورة التي شددت على أن قرار المحكمة التجارية كان ''صائبا وحكيما''، فإنها تلتمس من العثماني '' الحرص على العودة العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد والعتاد والعباد وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية من جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة مع ضمان الحق في الشغل المباشر وغير المباشر والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لاسامير العثماني النقابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

زلزال في قلب تندوف...وعودة مرتقبة لكبار قيادات البوليساريو إلى المغرب | بوليتيك

زلزال في قلب تندوف...وعودة مرتقبة لكبار قيادات ''البوليساريو'' إلى المغرب

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في أحداث اكديم ايزيك | بوليتيك

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في أحداث اكديم ايزيك

بوليف يعتذر لإمي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:شوفو ردة الفعل الغاضبة ديال الملك محمد السادس منين دار ليه مهاجر مغربي رسالة فالجيب ديال القميجة ديالو في ميامي | قنوات أخرى
منذ 16 دقيقة

بالفيديو:شوفو ردة الفعل الغاضبة ديال الملك محمد السادس منين دار ليه مهاجر مغربي رسالة فالجيب ديال القميجة ديالو في ميامي

رشاش كلاشنكوف مصفح بالذهب | زووم

رشاش كلاشنكوف مصفح بالذهب

بادرة طيبة..عرس مغربي لمهاجرين أفارقة..عمارية/شعبي/شطيح/طقوس تقليدية | خارج البلاطو

بادرة طيبة..عرس مغربي لمهاجرين أفارقة..عمارية/شعبي/شطيح/طقوس تقليدية

ساكنة عين الشق بالبيضاء تحتج ..حايدو لينا سينما الصحراء ديال الدرب و دارو لينا Carrefour..حشومة عليهم | بــووز

ساكنة عين الشق بالبيضاء تحتج ..حايدو لينا سينما الصحراء ديال الدرب و دارو لينا Carrefour..حشومة عليهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت العريف | ثقافة و فنون
منذ 33 دقيقة

سار وبالفيديو..الفنان عادل الميلودي الرجاوي يتبرع بهذا المبلغ للاعب الودادي السابق عبد الحق أيت

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة..سيارة رباعية الدفع ترسل شابين إلى المستعجلات وتفر إلى وجهة غير معلومة بمدينة آسفي

عاجل: شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي في وجدة اليوم الجمعة | مجتمع

عاجل: شوفو أشنو وقع داخل حمام شعبي في وجدة اليوم الجمعة

نقابيو سامير يطرقون باب العثماني | بوليتيك

نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.