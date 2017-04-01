نقابيو ''سامير'' يطرقون باب العثماني ﻿

طرق نقابيو شركة ''سامير'' باب رئيس الحكومة مُجددا، وهذه المرة في شخص سعد الدين العثماني، بعد العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي لم تجد نفعا في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله

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طرق نقابيو شركة ''سامير'' باب رئيس الحكومة مُجددا، وهذه المرة في شخص سعد الدين العثماني، بعد العديد من المراسلات والوقفات الاحتجاجية التي لم تجد نفعا في عهد الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران.

وجددت الهيئات النقابية الثلاث وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلتها الموجهة للعثماني، دعوتها إلى عودة الإنتاج بالشركة وحماية حقوق الأجراء.

وجاء في الرسالة أنه بعد الإغراق في المديونية الثقيلة والمركبة على ممر السنين، توقفت المصفاة المغربية لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015، وقضت المحكمة التجارية بتصفيتها في مارس 2016 مع الإذن باستمرار النشاط وتجديد تمديده حتى 21 يوليوز 2017 في أفق التجهيز للتفويت الشمولي للأصول لمالك جديد، وذكرت أيضا أنه تبعا لهذا التوقف '' تعلقت كل المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه الشركة التاريخية لفائدة المغرب والمغاربة، وتراكمت الخسائر والتداعيات على كل المستويات من خلال حرمان الآلاف من عمال شركات المناولة من مورد العيش وتهديد الأجراء الرسميين في حقهم للشغل وحرمانهم من التغطية الصحية وجزأ من أجورهم''.

النقابات الثلاث المذكورة التي شددت على أن قرار المحكمة التجارية كان ''صائبا وحكيما''، فإنها تلتمس من العثماني '' الحرص على العودة العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد والعتاد والعباد وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية من جديد حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة مع ضمان الحق في الشغل المباشر وغير المباشر والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية''.