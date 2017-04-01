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بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 10:57 عاجل..عاصفة بمدينة الدار البيضاء | مجتمع
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تعرف مدينة الدار البيضاء ومجموعة من المدن الأخرى خاصة شمال المملكة في هذه اللحظات من يومه الجمعة، أجواء عاصفية، نتيجة وقوع إضطرابات جوية، أعلنت عنها مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة.

"شوف تيفي"

 

تعرف مدينة الدار البيضاء ومجموعة من المدن الأخرى خاصة شمال المملكة في هذه اللحظات من يومه الجمعة، أجواء عاصفية، نتيجة وقوع إضطرابات جوية، أعلنت عنها مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد توقعت بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية فوق كل من الساحل المتوسطي وبصفة خاصة جزئه الغربي ، ومرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، والمنطقة الشرقية، والسايس ، وهضاب الفوسفاط ووالماس، إضافة إلى سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال أكادير.

كما سيكون الطقس غائما وغير مستقر مع نزول أمطار أو زخات عاصفية محليا مهمة بمنطقة طنجة والريف واللوكوس والغرب . أمطار أو زخات متفرقة من المحتمل ان تاخذ طابعا عاصفيا بالسواحل الشمالية والشرق وشرق المتوسط.

ويرتقب أن تكون السماء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، وشرقية معتدلة بالمتوسط ومنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب الغربي بالسواحل الاطلسية ، ومن الغرب بالاقاليم الجنوبية وضعيفة الى معتدلة غربية الى شمالية بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 11 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15و 20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس ووالماس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس إضافة إلى السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة، والرحامنة وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 30 و 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج ثم هائجا الى قوي الهيجان صباحا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي بين طنجة وطرفاية وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق.

 

 

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