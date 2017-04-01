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مثير وبالفيديو.. بعد فضيحة التحقيق الإيطالي بخصوص دعارة القاصرات بمراكش: المغاربة كاعين و كيطالبو باعتقال المتورطين

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 10:21 مثير وبالفيديو.. بعد فضيحة التحقيق الإيطالي بخصوص دعارة القاصرات بمراكش: المغاربة كاعين و كيطالبو باعتقال المتورطين | مجتمع
مثير وبالفيديو.. بعد فضيحة التحقيق الإيطالي بخصوص دعارة القاصرات بمراكش: المغاربة كاعين و كيطالبو باعتقال المتورطين
بعد انتشار مقطع فيديو مقتطف من تحقيق قامت ببثه قناة إيطالية أول أمس الأربعاء، بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش، تفاعل المغاربة بكثافة مع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع

"شوف تيفي"

بعد انتشار مقطع فيديو مقتطف من تحقيق قامت ببثه قناة إيطالية أول أمس الأربعاء، بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش، تفاعل المغاربة بكثافة مع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع الأجهزة الأمنية بالمدينة الحمراء بالتحرك الفوري والسريع وإيقاف جميع أبطاله الذين ظهروا في الفيديو بوجوه مكشوفة.

وعبر جميع المتفاعلين عن صدمتهم الشديدة من مضمون التحقيق، الذي يهدف بالأساس إلى تشويه سمعة البلاد، موضحين أن الخطوة المقبلة التي على الأجهزة الأمنية القيام بها هي الكشف عن هوية "الوسطاء" في دعارة القاصرات، خاصة أولئك الذين ظهروا في الفيديو متلبسين بالتفاوض مع الصحافي الإيطالي لمنحه فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة لكي يمارس الجنس معها.
 
ومن جهة أخرى، أوضح نشطاء أن ساحة "جامع الفنا"، تعرف انتشارا كبيرا لهؤلاء الوسطاء وبالتالي فإن المصالح الأمينة ستكون مطالبة بعد هذه الفضيحة بنشر قواتها أكثر في هذه الساحة لإيقاف المتورطين في مثل هذه الأعمال المنحرفة والتي تمس أولا سمعة البلاد وثانيا براءة أطفال يتم استغلالهم جنسيا بدعوى تنشيط السياحة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القاصرات قناة إيطالي’ المتورطين ممارسة الجنس الوسطاء السياحة

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