 هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا | دولي

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة

عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب | دولي

عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في أحداث اكديم ايزيك | بوليتيك

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في

مامدا تطلق مشروعا جديدا للتأمين الفلاحي عبر تقنية طائرات الـدرون | اقتصاد

'' مامدا'' تطلق مشروعا جديدا للتأمين الفلاحي عبر تقنية طائرات الـ''درون''

نايضة في الجزائر بسبب الانتخابات وها علاش | دولي

نايضة في الجزائر بسبب الانتخابات وها علاش

مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع | منوعات

مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع

صادم...اعتقال مدير مؤسسة تعليمية متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة...هافين وها شحال عندهم ديال الأولاد( لايصدق ) | حوادث و حقوق

صادم...اعتقال مدير مؤسسة تعليمية متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة...هافين وها شحال عندهم

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 09:20 هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية فوق كل من الساحل المتوسطي وبصفة خاصة جزئه الغربي ، ومرتفعات

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية فوق كل من الساحل المتوسطي وبصفة خاصة جزئه الغربي ، ومرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، والمنطقة الشرقية، والسايس ، وهضاب الفوسفاط ووالماس، إضافة إلى سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال أكادير.

كما سيكون الطقس غائما وغير مستقر مع نزول أمطار أو زخات عاصفية محليا مهمة بمنطقة طنجة والريف واللوكوس والغرب . أمطار أو زخات متفرقة من المحتمل أن تأخذ طابعا عاصفيا بالسواحل الشمالية والشرق وشرق المتوسط.

ويرتقب أن تكون السماء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، وشرقية معتدلة بالمتوسط ومنطقة طنجة، بينما ستهب معتدلة من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب الغربي بالسواحل الاطلسية ، ومن الغرب بالاقاليم الجنوبية وضعيفة الى معتدلة غربية الى شمالية بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 11 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15و 20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس ووالماس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس إضافة إلى السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة، والرحامنة وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 30 و 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج ثم هائجا الى قوي الهيجان صباحا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي بين طنجة وطرفاية وقليل الهيجان الى هائج بباقي المناطق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمطار اليوم الجمعة رياح حالة البحر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك | مجتمع

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج لالة العروسة وها علاش | مجتمع

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج ''لالة العروسة'' وها علاش

بعد فشل الخلفي في تسوية أوضاعهم.. المتعاقدون مع دار البريهي مشاو فيها وها علاش | مجتمع

بعد فشل الخلفي في تسوية أوضاعهم.. المتعاقدون مع دار البريهي مشاو فيها وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رشاش كلاشنكوف مصفح بالذهب | زووم
منذ 2 ساعات

رشاش كلاشنكوف مصفح بالذهب

بادرة طيبة..عرس مغربي لمهاجرين أفارقة..عمارية/شعبي/شطيح/طقوس تقليدية | خارج البلاطو

بادرة طيبة..عرس مغربي لمهاجرين أفارقة..عمارية/شعبي/شطيح/طقوس تقليدية

ساكنة عين الشق بالبيضاء تحتج ..حايدو لينا سينما الصحراء ديال الدرب و دارو لينا Carrefour..حشومة عليهم | بــووز

ساكنة عين الشق بالبيضاء تحتج ..حايدو لينا سينما الصحراء ديال الدرب و دارو لينا Carrefour..حشومة عليهم

بالفيديو..كوبل في برنامج للا لعروسة مخاصمين وها شنو وقع‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..كوبل في برنامج للا لعروسة مخاصمين وها شنو وقع‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا | دولي
منذ 34 دقيقة

إسبانيا تشيد بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وزخات عاصفية بهذه المناطق اليوم الجمعة

عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب | دولي

عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في أحداث اكديم ايزيك | بوليتيك

ملاحظون دوليون يفندون في ندوة صحفية ببروكسل ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين في

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.