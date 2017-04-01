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عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 09:14 عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب | دولي
عاجل..القرطاس في لندن.. وهذا عدد الموقوفين لعلاقتهم بالإرهاب
كشفت وكالة ''رويتيرز'' البريطانية اليوم الجمعة، أن الشرطة البريطانية، قالت إن ضباطا أطلقوا النار على امرأة وألقوا القبض على أربعة آخرين في لندن أثناء عملية لمكافحة الإرهاب.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويتيرز" البريطانية اليوم الجمعة، أن الشرطة البريطانية، قالت إن ضباطا أطلقوا النار على امرأة وألقوا القبض على أربعة آخرين في لندن أثناء عملية لمكافحة الإرهاب.

وأ,ضحت الوكالة البريطانية أن شرطة العاصمة، قالت في بيان لها إن الأشخاص الأربعة ألقي القبض عليهم بتهمة ارتكاب وإعداد والتحريض على أعمال إرهابية، مضيفة أن الواقعة ليست مرتبطة بما حدث في وايتهول حيث ألقي القبض على رجل يحمل سكاكين قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي للاشتباه في تجهيزه لعمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن المرأة التي أصيبت بالرصاص حالتها خطيرة ولكن مستقرة موضحة أنها تحت الحراسة في المستشفى، ولم تكشف الشرطة عن أسماء الأشخاص الخمسة الذين قالت إنهم كانوا تحت مراقبة ضباط مكافحة الإرهاب في إطار عملية جارية تقودها أجهزة المخابرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الإرهاب لندن بيان الشرطة البريطانية العاصمة مكافحة الإرهاب المخابرات

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