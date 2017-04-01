'' مامدا'' تطلق مشروعا جديدا للتأمين الفلاحي عبر تقنية طائرات الـ''درون'' ﻿

أطلقت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين ''مامدا'' مشروعا رائدا لتقييم أضرار الأراضي الفلاحية عبر طائرات بدون طيار, تشجيعاو تطويرا لمخطط المغرب الأخضر.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أطلقت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين "مامدا" مشروعا رائدا لتقييم أضرار الأراضي الفلاحية عبر طائرات بدون طيار, تشجيعاو تطويرا لمخطط المغرب الأخضر.

ويكمن هدف هذه التقنية حسب بلاغ لـ"مامدا" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه , في تحديد المناطق الفلاحية المتضررة بالأحوال المناخية، والتمكّن من نظرة شمولية لمجموع الأراضي الفلاحية من أجل تقييم الأضرار، وتعويض الفلاحين في أقرب الآجال.

و أضاف البلاغ أن "مامدا" وبشراكة مع الرائد العالمي في إعادة التأمين الفلاحي، ارتبطت مع شركات تختصّ في استعمال الطائرات بدون طيار في العالم القروي، وتطوّر طائرات بدون طيار يتمّ التحكّم فيها انطلاقا من وحدة تحكّم متنقلة، موضوعة رهن إشارة الخبراء.

ويتمّ تحليل الصور الملتقطة من طرف هذه الطائرات بتطبيق خاص، كما أنها تسمح بتحديد الوضعية النباتية للزراعات، وكذا تقدير المردودية. وهكذا، فإنّ المعطيات المُجمّعة من شأنها أن تسمح للفلاحين بتحسين مردودية زراعتهم، وتجويد استثماراتهم في كلّ عناصرها , من خلال تحديدالمقادير المستعملة، والتسميد، وتحديد المناطق التي ينبغي معالجتها.

وسيتمّ نقل كلّ هذه المشورات والمعلومات عبر الهاتف الذكي Smartphone إلى الفلاحين، مع تحديد مبلغ التعويض المستحق في أجل قريب.

ويأتي هذا الابتكار، الذي عرفته أوروبا على التوّ، كمكمّل لمجهودات تطوير الخدمات التي تقدّمها "مامدا" للفلاحين.