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نايضة في الجزائر بسبب الانتخابات وها علاش

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 03:57 نايضة في الجزائر بسبب الانتخابات وها علاش | دولي
نايضة في الجزائر بسبب الانتخابات وها علاش
مازالت الدعوات لمقاطعة الانتخابات في الجزائر تثير مخاوف النظام الجزائري ، وذلك بعد تصاعد الدعوات للمقاطعة وذلك عبر ''هاشتاغ #الجزاير_اكبر_منكم .. مقاطعة الانتخابات التشريعية هي الحل الفعال لتوصيل

شوف تيفي

مازالت الدعوات لمقاطعة الانتخابات في الجزائر تثير مخاوف النظام الجزائري ، وذلك بعد تصاعد الدعوات للمقاطعة وذلك عبر "هاشتاغ #الجزاير_اكبر_منكم .. مقاطعة الانتخابات التشريعية هي الحل الفعال لتوصيل رسالتنا المعارضة لهذا للنظام #الفاسد"، وهي الرسالة التي يريد المقاطعون توصيلها بطريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكشفت مصادر جزائرية أن الحكومة الجزائرية والأحزاب المشاركة تواجه تحديا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الرابع من مايو القادم، ويتمثل في المقاطعة الواسعة المتوقعة في هذه الانتخابات، ليس فقط بسبب دعوة بعض الأحزاب المعارضة لها، وإنما أيضا بفعل تنامي ظاهرة العزوف الشعبي عن التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأحزاب الموالية للسلطة بدأت منذ بداية الحملة الانتخابية قبل أسبوعين في إطلاق تحذيراتها للمواطنين من أن مقاطعة الانتخابات ستكون نتائجها سلبية ليس فقط على "مسار الإصلاحات" السياسية، وإنما كذلك على الوضع الاقتصادي الصعب والتحديات الأمنية في ظل الظروف المحيطة بالجزائر، وخصوصا الوضع في ليبيا وجنوب الصحراء.

وكشفت نفس المصادر أن شبح التزوير وتشويه العملية السياسية وعدم قدرة النظام على تحقيق التنمية، يظل سببا رئيسيا في تكريس المقاطعة، حيث ما فتئ النظام الجزائري يمارس التهديد ضد المواطنين، من خلال تخويفهم بفكرة أن الجزائر مستهدفة وقد تصير في وضع سورية أو ليبيا إذا ما لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع.

 

‫شوف تيفي

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الجزائر انتخابات تصويت مقاطعة

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