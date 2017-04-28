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مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 03:46 مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع | منوعات
مثير..العينين غادي يتحششوا غير بالفن بعد هذا الاختراع
صمم أحد خريجي جامعة غلاسكو باسكتلندا اختراعا جديدا سيتم تسويقه عبر العالم خلال السنوات القادمة، حيث كشف موقع ''سكوتس مان'' أن صاحب الاختراع الجديد ''سام ويتن'' قام بتأسيس شركته الخاصة في صناعة النظارات

شوف تيفي

صمم أحد خريجي جامعة غلاسكو باسكتلندا اختراعا جديدا سيتم تسويقه عبر العالم خلال السنوات القادمة، حيث كشف موقع "سكوتس مان" أن صاحب الاختراع الجديد "سام ويتن" قام بتأسيس شركته الخاصة في صناعة النظارات الشمسية والاكسسوارات الفاخرة المشغولة يدويا والمعتمدة على الحشيش، في سابقة من نوعها.
وكشف خريج في جامعة غلاسكو بإسكتلندا، أن زراعة الحشيش سهلة وبسيطة لأنه يمكن زراعته في أي تربة ولا يحتاج لماء كثير أو حتى مبيدات زراعية فضلا عن أنه يستخدم منذ قديم الأزل ليس في التخدير ولكن ما تحويه أغصانه وفروعه من ألياف ومواد طبيعية تدخل في النسيج والملابس لذا قام باستخدام الحشيش في صناعة نظارات شمسية هي الأولي من نوعها في العالم.
ويتميز الاختراع الجديد بخفته ومتانته، حيث يتم إنتاج موديلات عصرية متنوعة، حتى يتمكن الجميع من اقتنائها، إذ أن المواد المصنوعة منها، تعتبر صديقة للبيئة.

‫شوف تيفي

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اختراع حشيش اسكتلندا

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