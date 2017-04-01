صادم...اعتقال مدير مؤسسة تعليمية متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة سيدة متزوجة...هافين وها شحال عندهم ديال الأولاد( لايصدق ) ﻿

كارثة حقيقية وصادمة تلك التي شهدتها مدينة وزان، عندما تم اعتقال مدير مؤسسة تربوية متلبسا بالخيانة الزوجية، والكارثة العظمى أنه متزوج وأب لعشرة أبناء، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

شوف تيفي

كارثة حقيقية وصادمة تلك التي شهدتها مدينة وزان، عندما تم اعتقال مدير مؤسسة تربوية متلبسا بالخيانة الزوجية، والكارثة العظمى أنه متزوج وأب لعشرة أبناء، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف قام بربط علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة هي الأخرى ولها 4 أبناء، حيث تم الإيقاع بهما متلبسين.

وأشارت المصادر ذاتها إن أن الموقوفين، موضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على القضاء بعد إنهاء البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.