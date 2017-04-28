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مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 03:37 مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين | حوادث و حقوق
مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين
''شي ولدهم ولاحهم وشي بغاهم مالقاهم''، هذه هي الجملة الشهيرة التي يقولها حال لسان المغاربة الذي يسمعون في كل مرة العثور على رضيع في أيامه الأولى مرميا في حاويات الأزبال أو الأزقة والشوارع.

شوف تيفي

"شي ولدهم ولاحهم وشي بغاهم مالقاهم"، هذه هي الجملة الشهيرة التي يقولها حال لسان المغاربة الذي يسمعون في كل مرة العثور على رضيع في أيامه الأولى مرميا في حاويات الأزبال أو الأزقة والشوارع.

وفي هذا السياق تم العثور زوال اليوم الخميس على رضيع آخر حديث الولادة، وفي صحة جيدة، وذلك في مدينة العيون بالقرب من مسجد حي الراحة المعروف بالمدينة.

ووجد الرضيع ملفوفا في كيس بلاستيكي وموضوع بعناية قرب المسجد، حيث تخلى عنه مجهولون، في الوقت الذي تم إبلاغ السلطات المعنية بالواقعة ، وتم فتح تحقيق في النازلة.

يشار إلى أن منذ بداية السنة الجارية، عثر على العديد من الرضع، خصوصا في العيون والدار البيضاء وفاس ومراكش.

 

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رضيع العيون تحقيق فاس مراكش

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