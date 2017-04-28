 بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين | حوادث و حقوق

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين

بوليف يعتذر لإمي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

بالفيديو | ظهور الممثل المغربي سعيد باي في الحلقة الرابعة من السلسلة الشهيرة بريزن بريك‎ | صحافة

بالفيديو | ظهور الممثل المغربي سعيد باي في الحلقة الرابعة من السلسلة الشهيرة بريزن بريك‎

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك | مجتمع

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة

بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج لالة العروسة وها علاش | مجتمع

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج ''لالة العروسة'' وها علاش

بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.. هذا ما ينوي أردوغان القيام به مرة أخرى | دولي

بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.. هذا ما ينوي أردوغان القيام به مرة أخرى

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

بتاريــخ : 28 أبريل 2017 / 03:18 بوليف يعتذر لإمي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك
بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها
قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول

شوف تيفي

قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية "مي عائشة" التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول وسائل الإعلام لحادث الضحية "المسنة" وتجاهلها مناسبة الإسراع والمعراج.

وكشف الوزير في تدوينة جديدة تحت عنوان " توضيح لابد منه" "عن إعتذاره للمسنة "مي عائشة" بالقول" ، تناولت في تدوينتي ليوم الثلاثاء موضوع الإسراء والمعراج، أهميته في حياتنا كمسلمين، مع الإشارة إلى كون مختلف وسائل الاعلام غائبة عن هذا الموعد الهام،هذا هو الموضوع الرئيسي للتدوينة...ضرورة إعادة الاعتبار للأحداث البارزة في حياة أمتنا..."

وأضاف بوليف في تدوينته المطولة، "لكن فقط لمن ربط ذلك ب"مي عيشة"...فإني اعتذر لها ، ولها هي، مليار مرة...ولم ولن أقصد التقليل منها أو حتى الإشارة اليها لأني لم أسميها ولم أقصدها كشخص...هي كبيرة بإرادتها وكبريائها في منظرها ذالك..."

وإسترسل بوليف في ذات التدوينة، موضحا بأن "النظر الى صورتها وهي على ذلك العمود الكهربائي يجعلك تسائل نفسك والمجتمع ألف سؤال...فمعذرة مي عيشة والله يفرج عليك كربك ويفتح عليك من بركاته وخيراته...وخيرا أن بعض التأويلات لتدوينتي جعلتني أتواصل معك...للاعتذار لك..."

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التدوينة الرئيسيةـ التأويلات المجتمع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

في ظل الصراع..مرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب الوردة في المؤتمر المقبل | بوليتيك

في ظل الصراع..مرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب ''الوردة'' في المؤتمر المقبل

بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم أنطونيو غوتيريس | بوليتيك

بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم ''أنطونيو غوتيريس''

صفعة موجعة للجبهة الانفصالية.. مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات | بوليتيك

صفعة موجعة للجبهة الانفصالية.. مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سيتكوم الخاوة في رمضان على 2M | قنوات أخرى
منذ 25 دقيقة

سيتكوم الخاوة في رمضان على 2M

يوميات لالة لعروسة -الحلقة 14 | زووم

يوميات لالة لعروسة -الحلقة 14

الوزارة تجتمع وتطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق قبيل حلول شهر رمضان | قنوات أخرى

الوزارة تجتمع وتطمئن المغاربة بخصوص تموين الأسواق قبيل حلول شهر رمضان

نشرة خاصة : أمطار عاصفية قوية يوم غد الجمعة بهذه المناطق 28/04/2017 | قنوات أخرى

نشرة خاصة : أمطار عاصفية قوية يوم غد الجمعة بهذه المناطق 28/04/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مرة أخرى.. العثور على رضيع ها كيفاش وها فين

بوليف يعتذر لإمي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر ''لإمي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

بالفيديو | ظهور الممثل المغربي سعيد باي في الحلقة الرابعة من السلسلة الشهيرة بريزن بريك‎ | صحافة

بالفيديو | ظهور الممثل المغربي سعيد باي في الحلقة الرابعة من السلسلة الشهيرة بريزن بريك‎

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل | مجتمع

تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.