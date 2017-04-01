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تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 22:53 تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل | مجتمع
تصرف إنساني بامتياز.. ضحايا غرق مسبح مكناس يتنازلون عن القضية وهذه هي التفاصيل
بعد قضائه لشهور عديدة داخل سجن تولال بمكناس، تدخلت عائلتا الطفلين اللذين راحا ضحية غرق في مسبح الكوديم بمكناس، للتنازل عن طلباتهما المدنية في مواجهة مساعد معلم للسباحة، الذي يتابع أمام ابتدائية

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بعد قضائه لشهور عديدة داخل سجن تولال بمكناس، تدخلت عائلتا الطفلين اللذين راحا ضحية غرق في مسبح الكوديم بمكناس، للتنازل عن طلباتهما المدنية في مواجهة مساعد معلم للسباحة، الذي يتابع أمام ابتدائية المدينة في حالة اعتقال بتهم التسبب في القتل وعدم التبصر والاحتياط والانتباه والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين.

ولقي هذا القرار ارتياحا واحتراما لعائلتا الضحيتين اللذان غرقا في مسبح الكوديم الصيف الماضي، وجاء التنازل عن الانتصاب طرفا مدنيا رأفة بالمعلم الموجود رهن الاعتقال بسجن تولال.

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سجن تنازل غرق مسبح مكناس

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