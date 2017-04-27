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غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 22:06 غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك | مجتمع
غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك
أثارت إصلاحات تباشرها السلطات المحلية بمدينة تطوان سخرية الفايسبوكيين المغاربة، الذي استغربوا من إعادة تغيير أحجار الأرصفة واستبدالها بأخرى، مع العلم أن التي تم اقتلاعها لم يمض على وضعها سوى

شوف تيفي


أثارت إصلاحات تباشرها السلطات المحلية بمدينة تطوان سخرية الفايسبوكيين المغاربة، الذي استغربوا من إعادة تغيير أحجار الأرصفة واستبدالها بأخرى، مع العلم أن التي تم اقتلاعها لم يمض على وضعها سوى شهور قليلة.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء السلطات المحلية إلى هذه التصرفات الغريبة، منددين بتضييق الخناق على حركة السير باسم الإصلاح والتهيئة، في الوقت الذي عرفت مارتيل مؤخرا هي الأخرى تغيير أعمدة الإنارة، بعد مدة قصيرة من تركيبها و وضع أخرى جديدة أمام استغراب المواطنين .

هذا وطالب الفايسبوكيون من خلال تعاليقهم، تخصيص هذه الميزانيات في إنشاء مستشفيات و مدارس و مصانع تعود بالنفع على أبناء هذا الوطن و الابتعاد عن نهج سياسة "الزواق " و الإصلاحات المتكررة دون حسيب و لا رقيب.

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