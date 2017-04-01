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فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 21:45 فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة
فضيحة مدوية شهدتها مصحة خاصة بالبيضاء، أخيرا، عندما استغل شاب زيارته لفتاة مريضة نفسيا، فأغلق عليها الغرفة بإحكام ومارس الجنس عليها، مدعيا للمحقيقين بعد اعتقاله أنها خليلته.

"شوف تيفي"

فضيحة مدوية شهدتها مصحة خاصة بالبيضاء، أخيرا، عندما استغل شاب زيارته لفتاة مريضة نفسيا، فأغلق عليها الغرفة بإحكام ومارس الجنس عليها، مدعيا للمحقيقين بعد اعتقاله أنها خليلته.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة فإن الواقعة تسببت في استنفار كبير بين أطر المستشفى بعد احتجاج عائلة الضحية فتم إشعار الشرطة القضائية للحي الحسني، التي تمكنت من تحديد هوية المتهم واعتقاله.

وأحيل المتهم بعد تعميق البحث معه، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء من أجل جناية هتك عرض فتاة في وضعية صعبة والإخلال بنظام المستشفى، فقرر إيداعه سجن عكاشة إلى حين عرضه على قاضي التحقيق.
 
وفي تفاصيل الواقعة، توضح اليومية أن المتهم قرر زيارة الضحية في المستشفى المذكور حيث تخضع فيه لعلاج من مرض نفسي، مستغلا غياب أفراد عائلتها، وبعد دخوله الغرفة أحكم إغلاق الباب ومارس عليها الجنس وبعد أن قضى وطره منها، غادر دون أن يثير انتباه الحراس المكلفين بحراسة المستشفى.
 
وشددت مصادر اليومية أن أقرباء الضحية الذين حلوا بالمستشفى لحظات بعد مغادرة المتهم، عاينوا أن حالة ابنتهم غير سوية وعند استفسارها، فجرت المفاجأة المدوية بأنها ضحية اعتداء جنسي من قبل شاب ذكرته الضحية بالإسم.
 
وأثارت اعترافات الضحية غضب والدها وباقي أفراد عائلتها الذين أشعروا مسؤولي المستشفى بالأمر، ليتم إشعار الشرطة القضائية التي اطلعت على كاميرات المراقبة ظهر فيها المتهم يدخل غرفة الضحية، وغادرها بعد فترة طويلة وبعد تحديد هويته كاملة، انتقلت إلى منزله وتمكنت من اعتقاله وبعد استشارة النيابة العامة أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

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