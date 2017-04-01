 بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك | مجتمع

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة

بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج لالة العروسة وها علاش | مجتمع

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج ''لالة العروسة'' وها علاش

بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.. هذا ما ينوي أردوغان القيام به مرة أخرى | دولي

بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.. هذا ما ينوي أردوغان القيام به مرة أخرى

بعد فشل الخلفي في تسوية أوضاعهم.. المتعاقدون مع دار البريهي مشاو فيها وها علاش | مجتمع

بعد فشل الخلفي في تسوية أوضاعهم.. المتعاقدون مع دار البريهي مشاو فيها وها علاش

عاجل و رسميا..هذا هو أول أيام شعبان بالمغرب | مجتمع

عاجل و رسميا..هذا هو أول أيام شعبان بالمغرب

عاجل...بعد إعلانه عن مرضه وتوقفه عن الغناء: هذا ما قام به أمينوكس | ثقافة و فنون

عاجل...بعد إعلانه عن مرضه وتوقفه عن الغناء: هذا ما قام به أمينوكس

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تسعى إلى فتح وكالة على الأقل في كل جامعة مغربية | اقتصاد

الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تسعى إلى فتح وكالة على الأقل في كل جامعة مغربية

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 21:22 بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك
بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها
قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول



بوليتيك
شوف تيفي

قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول وسائل الإعلام لحادث الضحية ''المسنة'' وتجاهلها مناسبة الإسراع والمعراج.

وكشف الوزير في تدوينة جديدة تحت عنوان '' توضيح لابد منه'' ''عن إعتذاره للمسنة ''مي عائشة'' بالقول'' ، تناولت في تدوينتي ليوم الثلاثاء موضوع الإسراء والمعراج، أهميته في حياتنا كمسلمين، مع الإشارة إلى كون مختلف وسائل الاعلام غائبة عن هذا الموعد الهام،هذا هو الموضوع الرئيسي للتدوينة...ضرورة إعادة الاعتبار للأحداث البارزة في حياة أمتنا...''

وأضاف بوليف في تدوينته المطولة، ''لكن فقط لمن ربط ذلك ب''مي عيشة''...فإني اعتذر لها ، ولها هي، مليار مرة...ولم ولن أقصد التقليل منها أو حتى الإشارة اليها لأني لم أسميها ولم أقصدها كشخص...هي كبيرة بإرادتها وكبريائها في منظرها ذالك...''

وإسترسل بوليف في ذات التدوينة، موضحا بأن ''النظر الى صورتها وهي على ذلك العمود الكهربائي يجعلك تسائل نفسك والمجتمع ألف سؤال...فمعذرة مي عيشة والله يفرج عليك كربك ويفتح عليك من بركاته وخيراته...وخيرا أن بعض التأويلات لتدوينتي جعلتني أتواصل معك...للاعتذار لك...''


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التدوينة الرئيسيةـ التأويلات المجتمع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

في ظل الصراع..مرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب الوردة في المؤتمر المقبل | بوليتيك

في ظل الصراع..مرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب ''الوردة'' في المؤتمر المقبل

بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم أنطونيو غوتيريس | بوليتيك

بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم ''أنطونيو غوتيريس''

صفعة موجعة للجبهة الانفصالية.. مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات | بوليتيك

صفعة موجعة للجبهة الانفصالية.. مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات

المغرب الأكثر أمنا في إفريقيا والجزائر ضمن الدول التي تعرف تهديدات مرتفعة | بوليتيك

المغرب الأكثر أمنا في إفريقيا والجزائر ضمن الدول التي تعرف تهديدات مرتفعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر شعبان 1438 ه | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر شعبان 1438 ه

مي عائشة لشوف تيفي:عام و أنا كنشكي و منين حتا واحد مدار ليا حل طلعت باش نتاحر ..ولكن هذاك المحامي عطاني الحنان و قررت نهبط من فوق البوطو | خارج البلاطو

مي عائشة لشوف تيفي:عام و أنا كنشكي و منين حتا واحد مدار ليا حل طلعت باش نتاحر ..ولكن هذاك المحامي عطاني الحنان و قررت نهبط من فوق البوطو

للأسبوع الثاني على التوالي..عمال الطازج يحتجون بكورنيش عين الذئاب و هذه مطالبهم | خارج البلاطو

للأسبوع الثاني على التوالي..عمال الطازج يحتجون بكورنيش عين الذئاب و هذه مطالبهم

عندما يبكي الرجال..القصة الكاملة وراء محاولة مي عائشة الانتحار على لسان ابن أختها..عمتي حكروها وداو ليها رزقها ومشينا عند الرباح ومادار معانا والو | خارج البلاطو

عندما يبكي الرجال..القصة الكاملة وراء محاولة مي عائشة الانتحار على لسان ابن أختها..عمتي حكروها وداو ليها رزقها ومشينا عند الرباح ومادار معانا والو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك | مجتمع
منذ 23 دقيقة

غريب وبالصور.. إصلاحات بشوارع تطوان تشعل الفايسبوك

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة جنسية..شاب يغتصب فتاة مريضة نفسيا داخل غرفتها بمصحة خاصة بالبيضاء+تفاصيل جد صادمة

بوليف يعتذر لـ مي عائشة ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها | بوليتيك

بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج لالة العروسة وها علاش | مجتمع

مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج ''لالة العروسة'' وها علاش

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.