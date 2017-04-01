بوليف يعتذر لـ'' مي عائشة'' ويعترف بمسؤوليته والمجتمع على وضعيتها ﻿

قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول





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قدم عضو العدالة والتنمية والوزير في الحكومة الحالية نجيب بوليف إعتذارا على تدوينته السابقة في حق الضحية ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار عبر تسلقها لعمود كهربائي بمدينة الرباط، حيث هاجم بوليف تناول وسائل الإعلام لحادث الضحية ''المسنة'' وتجاهلها مناسبة الإسراع والمعراج.



وكشف الوزير في تدوينة جديدة تحت عنوان '' توضيح لابد منه'' ''عن إعتذاره للمسنة ''مي عائشة'' بالقول'' ، تناولت في تدوينتي ليوم الثلاثاء موضوع الإسراء والمعراج، أهميته في حياتنا كمسلمين، مع الإشارة إلى كون مختلف وسائل الاعلام غائبة عن هذا الموعد الهام،هذا هو الموضوع الرئيسي للتدوينة...ضرورة إعادة الاعتبار للأحداث البارزة في حياة أمتنا...''

وأضاف بوليف في تدوينته المطولة، ''لكن فقط لمن ربط ذلك ب''مي عيشة''...فإني اعتذر لها ، ولها هي، مليار مرة...ولم ولن أقصد التقليل منها أو حتى الإشارة اليها لأني لم أسميها ولم أقصدها كشخص...هي كبيرة بإرادتها وكبريائها في منظرها ذالك...''

وإسترسل بوليف في ذات التدوينة، موضحا بأن ''النظر الى صورتها وهي على ذلك العمود الكهربائي يجعلك تسائل نفسك والمجتمع ألف سؤال...فمعذرة مي عيشة والله يفرج عليك كربك ويفتح عليك من بركاته وخيراته...وخيرا أن بعض التأويلات لتدوينتي جعلتني أتواصل معك...للاعتذار لك...''





