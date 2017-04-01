مثير.. سخرية فايسبوكية من برنامج ''لالة العروسة'' وها علاش ﻿

مازال برنامج ''لالة العروسة'' يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف فيديو آخر لتصريحات الأزواج المشاركين، في اليوميات التي يتم تصويرها، حيث تمنى أحد الأزواج خروج ''كوبل طانطان'' في تصريح صادم

شوف تيفي

مازال برنامج "لالة العروسة" يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف فيديو آخر لتصريحات الأزواج المشاركين، في اليوميات التي يتم تصويرها، حيث تمنى أحد الأزواج خروج "كوبل طانطان" في تصريح صادم لم تتوقعه الزوجة من زوجها، والتي قالت "ناري غادي تخرج على راسك بهاد التصريح وغادي تندم عليه من بعد".

وسخر الفايسبوكيون من تصريح الزوج الذي ينم عن افتقاده لمبادئ التنافس الشريف، وحدود اللياقة، لا لشيء سوى أن كوبل طانطان غامر وكان الكوبل الوحيد الذي أهدى لأم الزوج عمرة لالة العروسة في البرايم الأخير.

