بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.. هذا ما ينوي أردوغان القيام به مرة أخرى ﻿

كشفت قناة ''روسيا اليوم''، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيترشح لمنصب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، نقلا عن ما كشفه رئيس الوزراء التركي والأمين العام الحالي لحزب''العدالة والتنمية'' يلدريم

شوف تيفي:

كشفت قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيترشح لمنصب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، نقلا عن ما كشفه رئيس الوزراء التركي والأمين العام الحالي لحزب"العدالة والتنمية" يلدريم الذي قال إن أردوغان سيترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلال المؤتمر العام للحزب الذي سينعقد في الـ21 من مايو المقبل.

وكان بعد إعلان نتائج الاستفتاء العام الأخير في تركيا بخصوص التعديلات الدستورية، قد تلقى أردوغان انتقادات لاذعة بخصوص النتائج، واتهامه بتحويل تركيا إلى سابق عهدها.

ويعد أردوغان واحدا من أهم مؤسسي حزب العدالة والتنمية التركي في 2001، حيث أضحى الحزب الأول في تاريخ تركيا الحديث الذي يتمكن من الفوز في 3 دورات للانتخابات البرلمانية في البلاد وكان ذلك في الأعوام 2002، 2007، 2011

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