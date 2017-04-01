بعد فشل الخلفي في تسوية أوضاعهم.. المتعاقدون مع دار البريهي مشاو فيها وها علاش ﻿

في الوقت الذي كان يعول فيه المتعاقدون بعقود ''patente'' مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن يتم إيجاد حل لمأساتهم و تسوية وضعيتهم الإدارية و تغيير عقودهم لتتضمن كافة الحقوق الاجتماعية كالتغطية



شوف تيفي



في الوقت الذي كان يعول فيه المتعاقدون بعقود "patente" مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن يتم إيجاد حل لمأساتهم و تسوية وضعيتهم الإدارية و تغيير عقودهم لتتضمن كافة الحقوق الاجتماعية كالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و الحق في التقاعد و غيرها، صدم هؤلاء بعد إعلان دار البريهي عن مباريات لتوظيف صحفيين بالإذاعة والتلفزة، من خارج الدار.

وكشف هؤلاء المتضررون في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أنه بعد فشل وزارة "الخلفي" الغير مأسوف على رحيله في الحوار مع المسؤولين المباشرين عن هذه المعاناة، و بعد أن استبشر المتعاقدون بعقود patente""و هم بالعشرات من تولي حقيبة الثقافة و الاتصال لوزير من ذوي الكفاءة و القدرة على حل الملفات، تجاهلت الشركة مطالبهم وأصرت على استقطاب صحفيين من خارج الدار.

وثمن المتضررون خطوة الشركة المذكورة التي يرأسها فيصل العرايشي بتنظيم مباراة الولوج من حيث المبدأ، التي من شأنها تعزيز الموارد البشرية بالشركة، إلا أنهم استهجنوا الطريقة التي تم بها الإعلان عن هذه المباريات و عدد المناصب المتبارى بشأنها حسب المصدر نفسه، مضيفا أنه كان أولى بالمديرين المركزيين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تسوية الوضعية القانونية للعشرات من العاملين بالشركة عبر عقود عمل و ليس عقود الإذعان "patente".

وخلص البلاغ المذكور إلى المطالبة بمنح الأولوية في التوظيف لأبناء الدار من المتعاقدين الذين قضوا أكثر من 9 سنوات في الخدمة الفعلية و الممارسة المهنية، ومراعاة سنوات الأقدمية و التجربة و الخدمة الفعلية بالشركة عبر التسجيلات التي ألزمت بها إدارة الشركة المتعاقدين، وعمل الزملاء العاملين بمختلف الإذاعات الجهوية حسب الأقدمية و الإنتاجية و تقييم مدراء الجهويات، مع زيادة عدد المناصب المتبارى بشأنها لإدماج كل الزملاء و الزميلات العاملين بالشركة بعقود "patente"، كما ثمن المصدر ذاته عمل كل الفاعلين النقابيين الشرفاء المدافعين عن الملف المطلبي لهؤلاء العاملين، محذرين كل الراغبين في تسلق المناصب على ظهر هذه الملفات المطلبية العادلة، والمتمثلة في تغيير طبيعة العقود التي تجمعهم مع إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.



