عاجل و رسميا..هذا هو أول أيام شعبان بالمغرب ﻿

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أعلنت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، قبل قليل من يومه الخميس، أن يوم غد الجمعة الموافق لـ28 يناير 2017 هو أول أيام شعبان 1438
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنهت إلى علم أصحاب الفضيلة السادة القضاة ونظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة ، مراقبة هلال شهر شعبان اليوم الخميس 29 رجب 1438 موافق 27 أبريل 2017 م.
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