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عاجل...بعد إعلانه عن مرضه وتوقفه عن الغناء: هذا ما قام به أمينوكس

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 20:43 عاجل...بعد إعلانه عن مرضه وتوقفه عن الغناء: هذا ما قام به أمينوكس | ثقافة و فنون
عاجل...بعد إعلانه عن مرضه وتوقفه عن الغناء: هذا ما قام به أمينوكس
تفاجأ عشاق الفنان المغربي الشاب أمينوكس بحذف تديونته المؤثرة دقائق قليلة بعد نشره إياها، على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، والتي أعلن من خلالها إصابته بمرض لم يكشف عن نوعه سيبعده عن

"شوف تيفي"

تفاجأ عشاق الفنان المغربي الشاب أمينوكس بحذف تديونته المؤثرة دقائق قليلة بعد نشره إياها، على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، والتي أعلن من خلالها إصابته بمرض لم يكشف عن نوعه سيبعده عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وكتب أمنوكس في تديونته المحذوفة " تعرضت لوعكة صحيه في قمة مسيرتي الفنيه ...اعتبرها إشاره لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه...سأغيب عنكم للعلاج ستة أشهر على الاقل إن شاء الله أتمنى أن تكون نهايتها سعيدة كما أسعدتكم يوما ما ...لست متأكد بعدها من قدرتي على الاستمرار في الميدان. ...سامحوني فانا أسامحكم جميعا ...دعواتكم لأخيكم أمين".
وتساءل النشطاء وعشاق أمينوكس عن سبب حذف هذه التدوينة، مطالبين هذا الأخير بتقديم توضيحات تنفي أو تؤكد الخبر، بينما أشار آخرون إلى أن هناك احتمالا كبيرا إلى قيام مجهولين بقرصنة حساب أمينوكس ونشر التدوينة المذكورة.

 

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