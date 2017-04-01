الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تسعى إلى فتح وكالة على الأقل في كل جامعة مغربية ﻿

تم خلال الأسبوع الجاري افتتاح ''أسبوع التشغيل للطالب''، و تدشين الوكالة الجامعية الجديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات داخل جامعة ابن زهر بأكادير.



"شوف تيفي"

تم خلال الأسبوع الجاري افتتاح "أسبوع التشغيل للطالب"، و تدشين الوكالة الجامعية الجديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات داخل جامعة ابن زهر بأكادير.



وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقدتم برئاسة محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع جامعة ابن زهر، مراسيم افتتاح أسبوع التشغيل للطالب تحت شعار "التشغيل الذاتي: رافعة لإنعاش التشغيل" يوم 24 أبريل 2017 بالمركب الجديد لجامعة ابن زهر بأكادير، و قد عرف هذا الحدث تدشين الوكالة الجامعية الجديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات داخل جامعة ابن زهر.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن أسبوع التشغيل للطالب الذي ينظم من 24 إلى 29 أبريل 2017 في كل مدن المملكة سيعرف زيارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات للمئات من المدارس و مؤسسات التعليم العالي و التكوين المهني للتواصل مع الطلبة وتنظيم ورشات لفائدتهم و إطلاعهم على الخدمات التي تمنحها الوكالة للباحثين عن الشغل، و يهدف الأسبوع هذه السنة بشكل خاص إلى تحسيس الطلبة بأهمية التشغيل الذاتي و الآفاق التي يفتحها أمامهم عن طريق ورشات خاصة و لقاءات للإجابة على تساؤلاتهم.





