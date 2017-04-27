عاجل وبالصورة..الفنان أمينوكس يتوقف عن الغناء ويكشف إصابته بمرض خطير وكيطلب الناس يدعيو معاه ﻿

نشر الفنان المغربي الشاب أمين التمري أمينوكس قبل قليل من يومه الخميس على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة جد مؤثرة، كشف من خلالها إصابته بمرض سيغيبه عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي الشاب أمين التمري أمينوكس قبل قليل من يومه الخميس على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة جد مؤثرة، كشف من خلالها إصابته بمرض سيغيبه عن الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمينوكس أن مدة غيابه ستصل لحوالي6 أشهر، وهو غير متأكد من قدرته على الاستمرار في الساحة الفنية مستقبلا.

وكتب أمينوكس في تدوينته " تعرضت لوعكة صحيه في قمة مسيرتي الفنيه ...اعتبرها اإشاره لأن الله إدا احب عبدا ابتلاه...سأغيب عنكم للعلاج ستة أشهر على الاقل إن شاء الله أتمنى أن تكون نهايتها سعيدة كما اسعدتكم يوما ما ...لست متاكد بعدها من قدرتي على الاستمرار في الميدان. ...سامحوني فانا اسامحكم جميعا ...دعواتكم لاخيكم امين".