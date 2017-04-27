عاجل.. فاجعة تهز مدينة الدار البيضاء..حادثة مأساوية في حي سيدي مومن وهذا ما وقع+صور ﻿

شهد شارع للا أسماء بحي سيدي مومن قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقية راح ضحيتها صاحب دراجة نارية، نتيجة وقوع اصطدام بين شاحنيتن كبيرتين لنقل السلع.

"شوف تيفي"



شهد شارع للا أسماء بحي سيدي مومن قبل قليل من يومه الخميس، فاجعة حقيقية راح ضحيتها صاحب دراجة نارية، نتيجة وقوع اصطدام بين شاحنيتن كبيرتين لنقل السلع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق الشاحنة الأولى فقد السيطرة عليها بسبب عطل في الفرامل، ليصطدم بقوة كبيرة بشاحنة ثانية، قبل أن تدهس عجلاتها، سائق دراجة نارية وتفصل رأسه عن جسده في مشهد وصف بالمروع والمؤلم.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس المنطقة الإدارية لسيدي مومن ورئيس قسم حوادث السير، حلا بعين المكان من أجل المعاينة وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

وأضاف ذات المصدر أن الشارع المذكور، يعرف في هذه اللحظات حالة من الفوضى العارمة، حيث تعمل المصالح الأمنية على تسهيل حركة السير نظرا لوجود الشاحنتين اللتين تعرضتا لخسائر مادية جسيمة وسط الشارع.



