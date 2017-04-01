بشرى للبيضاويين والرباطيين: ''الويفي في ''الترامواي'' ﻿

نظمت شركة '' ألستوم'' الفرنسية المتخصصة في صنع قاطرات الترامواي، ندوة صحفية ، يومه الخميس 27 أبريل 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي كشفت الستار من خلالها عن الثورة التكنولوجية التي أحدثتها الشركة

شوف تيفي



نظمت شركة '' ألستوم'' الفرنسية المتخصصة في صنع قاطرات الترامواي، ندوة صحفية ، يومه الخميس 27 أبريل 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي كشفت الستار من خلالها عن الثورة التكنولوجية التي أحدثتها الشركة المذكورة في مجال تخصصها، للاستجابة لحاجيات زبنائها وحاجيات المسافرين على متن القاطرات التي تقوم بتصنيعها.

ومن بين المطالب التي تستجيب لها الشركة المكلفة بتصنيع عربات الترامواي عبر العالم منها المغرب التي يتواجد فيها ''الترام'' بمدينتين أساسيتين هما الدار البيضاء والرباط، توفير الانترنت داخل العربات طيلة فترة الرحلة والتي كانت محط إلحاح المسافرين خلال المؤتمر العالمي للنقل العمومي الذي انطلقت فعاليته، اليوم، بالعاصمة الكندية مونتريال. كما تعتزم الشركة المذكورة الاستجابة لزبنائها الذين يبحثون كذلك عن تسيير أفضل وتحسين الدقة والتميز.



وفي هذا الصدد أوضح هنري لافارج، الرئيس المؤسس لشركة '' الستوم''، أن الشركة '' ستبتكر نظاما سككيا أكثر فاعلية واندماجا، للموزعين وأكثر جذبا للمسافرين.'' وكشفت الشركة في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي بنسخة منه ، أن استجابة لمطالب زبنائها، أطلقت مجموعة من المبادرات استجابة لمطالب المتنقلين على مثن الترامواي ولزبنائها أيضا، تمثلت من جهة في إطلاق خدمة '' OrbanMap''، وهو نظام معلوماتي يمكن مستعمليه من الوقت الحقيقي المتاح لهم في المحطات، و خدمة '' Optimet real-time train occupancy''، وهي تقنية تسهل عملية مرور المسافرين على السكك''، كما تُمكن الخدمة الأولى في رمشة عين شبكة الميترو، نشاطه، وضعية القطار، أوقات الرحلات...







