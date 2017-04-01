في ظل الصراع..مرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب ''الوردة'' في المؤتمر المقبل ﻿

أعلنت سكرتارية اللجنة التحضيرية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن فتح باب الترشيح لمهمة الكاتب الأول من 27 أبريل 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية يوم 02 ماي 2017 في الساعة السابعة مساء، مع التأكيد





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أعلنت سكرتارية اللجنة التحضيرية لحزب الإتحاد الإشتراكي، عن فتح باب الترشيح لمهمة الكاتب الأول من 27 أبريل 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية يوم 02 ماي 2017 في الساعة السابعة مساء، مع التأكيد على ضمان مداومة بإدارة المقر المركزي طيلة فترة إيداع الترشيحات ، تبتدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة مساء.



وحسب البوابة الإلكترونية لحزب الوردة، تقدم طلبات الترشيح لمهمة الكاتب الأول كتابة من طرف المرشح بصفة شخصية لمدير المقر المركزي للحزب، مرفقة بما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من النظام الأساسي بالإضافة إلى وثيقة ببرنامج عمل يشكل قاعدة للتعاقد مع المرشح.



ويأتي إعلان الترشيح لمنصب الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي في ظل الصراع القوي بين إدريس لشكر وعشرة أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، حيث يرتقب أن تصل الصراعات قريبا إلى ردهات المحكمة الإدارية، قبل المؤتمر العاشر للحزب للطعن في المساطر والإجراءات المتخذة لنجاح المؤتمر.



وحسب مصادر مطلعة، ينتظر أن يقدم عضو ''بالحركة التصحيحية'' ترشيحه لمنصب الكاتب الأول للحزب خلفا لإدريس لشكر الذي سيترشح لولاية ثانية، حيث إتفق أعضاء قياديون بتقديم مرشح عن توجههم شريطة نشر لوائح أعضاء اللجنة الإدارية والمؤتمرين في البوابة الإلكترونية والجريدة الورقية للحزب قبل المؤتمر المقبل.





