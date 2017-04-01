انفراد..حقائق جديدة تُنشر لأول مرة عن قصة مريم سعيد و خطيبها كريم ظريف ﻿

في جديد قِصة الإعلامية المغربية مريم سعيد وانفصالها عن خطيبها كريم ظريف، و بعد التحريات التي قامت بها ''شوف تيفي'' بخصوص هذا الموضوع تبين و عكس ما تم الترويج له سابقا من طرف عائلة الخطيب، أن مريم سعيد



شوف تيفي:



في جديد قِصة الإعلامية المغربية مريم سعيد وانفصالها عن خطيبها كريم ظريف، و بعد التحريات التي قامت بها "شوف تيفي" بخصوص هذا الموضوع تبين و عكس ما تم الترويج له سابقا من طرف عائلة الخطيب، أن مريم سعيد هي من طلبت فسخ خطوبتها من المغربي كريم ظريف.



و حسب ما توصلنا إليه ، فإن بعض الجهات أرادت المساس بسمعة الإعلامية المغربية من خلال الترويج لإشاعاتٍ تؤكد حصولها على عقارات و مبالغ مالية من جهات إماراتية، الشيء الذي نفته مصادرنا مؤكدة أن أسبابا خاصة رفضت الكشف عن تفاصيلها دفع بمريم سعيد إلى فسخ خطوبتها و إلغاء زفافها أيام قليلة قبل إحيائه بدبي.



و قالت مصادرنا، إن مريم سعيد لم يسبق لها أن ارتبطت بأي أمير إماراتي بعد حلولها بدبي خارج نطاق العمل .



و ختمت مصادرنا حديثها بالقول إن ما روجه مقربون من كريم عن حياة الإعلامية مريم جاء نكاية في قرار الإعلامية المغربية الشهيرة الذي صدمه قبل 3 أيام من زواجهما.







