انفراد..حقائق جديدة تُنشر لأول مرة عن قصة مريم سعيد و خطيبها كريم ظريف ﻿

شوف تيفي:
في جديد قِصة الإعلامية المغربية مريم سعيد وانفصالها عن خطيبها كريم ظريف، و بعد التحريات التي قامت بها "شوف تيفي" بخصوص هذا الموضوع تبين و عكس ما تم الترويج له سابقا من طرف عائلة الخطيب، أن مريم سعيد هي من طلبت فسخ خطوبتها من المغربي كريم ظريف.
و حسب ما توصلنا إليه ، فإن بعض الجهات أرادت المساس بسمعة الإعلامية المغربية من خلال الترويج لإشاعاتٍ تؤكد حصولها على عقارات و مبالغ مالية من جهات إماراتية، الشيء الذي نفته مصادرنا مؤكدة أن أسبابا خاصة رفضت الكشف عن تفاصيلها دفع بمريم سعيد إلى فسخ خطوبتها و إلغاء زفافها أيام قليلة قبل إحيائه بدبي.
و قالت مصادرنا، إن مريم سعيد لم يسبق لها أن ارتبطت بأي أمير إماراتي بعد حلولها بدبي خارج نطاق العمل .
و ختمت مصادرنا حديثها بالقول إن ما روجه مقربون من كريم عن حياة الإعلامية مريم جاء نكاية في قرار الإعلامية المغربية الشهيرة الذي صدمه قبل 3 أيام من زواجهما.
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