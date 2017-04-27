بالصور.. بعد أغنية عندو الزين: هذا ما قالته أسماء لمنور للفنان سعد لمجرد ﻿

تقدمت الفنانة المغربية أسماء لمنور اليوم الخميس، بالشكر لصديقها الفنان المغربي سعد المجرد بعد قيامه بتهنئتها على ألبومها الجديد الذي ضم أغنية ''عنو الزين''، موجهة في الوقت ذاته الشكر إلى الفنانة

''شوف تيفي''

تقدمت الفنانة المغربية أسماء لمنور اليوم الخميس، بالشكر لصديقها الفنان المغربي سعد المجرد بعد قيامه بتهنئتها على ألبومها الجديد الذي ضم أغنية ''عنو الزين''، موجهة في الوقت ذاته الشكر إلى الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة اللبنانية كارول سماحة.

وكتبت المنور على حسابها بالانستغرام '' جزيل الشكر لكل الفنانين لي باركو ليا الألبوم الجديد . شكرا صديقي سعد لمجرد على التهنئة ديالك لي عندها مكانة خاصة فقلبي والشكر موصول للفنانين الرائعين أصالة نصري وكارول سماحة اسماعيل مبارك يسرا سعوف وكذلك الاعلاميين المباركين''.

ووجهت أسماء لمنور كذلك الشكر إلى أصقائها الفنانين المغاربة دنيا باطمة وعبد الفتاح الجريني، وحاتم عمور وأحمد شوقي وإيهاب أمير، على تهنئته لها على جديدها الفني.



