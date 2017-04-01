 بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم ''أنطونيو غوتيريس'' ﻿
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بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم ''أنطونيو غوتيريس''

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 19:09 بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم أنطونيو غوتيريس | بوليتيك
بعد الصفعة.. الانفصاليون يصعدون : البوليساريو ترفض الانسحاب من الكركرات و تهاجم ''أنطونيو غوتيريس''
أعلن منسق جبهة البوليسايو مع بعثة المينورسو '' أمحمد خداد '' في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بوجود ''نزعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتغيير طبيعة النزاع بالصحراء المغربية، في إشارة الى ما

شوف تيفي

 

أعلن منسق جبهة البوليسايو مع بعثة المينورسو " أمحمد خداد " في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،  بوجود "نزعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتغيير طبيعة النزاع بالصحراء المغربية، في إشارة الى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس".

وهاجم امحمد خداد بعثة المينورسو  واصفا إياها " بالبعثة العرجاء ولا تأتي بجديد سوى تأكيد أو الدفاع عن الأمر الواقع "، حيث أضاف خداد  أن البوليساريو لن تنسحب من منطقة الكركرات.

وجاء  تصريح  "خداد"  مباشرة "بعد تسريب محتوى القرار الأممي حول الصحراء المغربية، و الذي أشاد بالمغرب وبمواقفه، على عكس البوليساريو وقياديي النظام الجزائري الذين يعيشون على أعصابهم منذ يوم أمس الأربعاء، بعد علمهم بفشل مطلبهم بتوسيع صلاحيات "المينورسو" ومطالبتهم  الإنسحاب الفوري من الكركرات دون قيد أو شرط، في مدة لن تتجاوز ثلاثين يوما".

 

 

‫شوف تيفي

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المينورسو القرار الأممي الكركرات الصلاحيات شوف تيفي

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