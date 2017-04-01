صفعة موجعة للجبهة الانفصالية.. مجلس الأمن يمهل البوليساريو 30 يوما للانسحاب من الكركرات ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن مجلس الأمن الدولي أمهل جبهة البوليساريو 30 يوما من أجل الانسحاب من منطقة الكركرات، بعد أن كان المغرب قد قرر الإنسحاب الأحادي من المنطقة.

شوف تيفي



علمت '' شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن مجلس الأمن الدولي أمهل جبهة البوليساريو 30 يوما من أجل الانسحاب من منطقة الكركرات، بعد أن كان المغرب قد قرر الإنسحاب الأحادي من المنطقة.



وشكل القرار ضربة موجعة للجبهة الانفصالية التي كانت تسعى جاهدة للضغط على المجلس من أجل التراجع على قرار الإنسحاب، عبر روسيا وبعض حلفائها بأمريكا اللاتينية، إلا أن المجلس، بالرغم من ذلك، دعا '' البوليساريو'' على الانسحاب الفوري وغير المشروط من المنطقة.



وكشفت مصادر ''شوف تيفي''، أنه بالرغم من تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى بعد غد السبت، من أجل الحسم فيه بشكل نهائي، إلا أن المشروع قد حُسم فيه بشكل كبير اليوم الخميس.

وجاء تأجيل القرار بعد اعتراض دول، منها على وجه الخصوص روسيا والاروغواي، على ما جاء في نص القرار، وأوضح سمير بنيس المستشار السياسي والخبير في قضايا الصحراء، أن التأجيل كان '' واردا جدا''، لأن هناك هذه الدول التي تضغط على ما يسمى بـ ''مجموعة أصدقاء الصحراء، كي يكون القرار متوازنا''.

وطرح مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، ملف الصحراء مُجددا على طاولة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار جديد، يدعو جبهة '' البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات، بعد أن أعلن المغرب شهر أكتوبر الماضي السحب الأحادي لقواته من الشريط الحدودي الذي يفصل المغرب وموريتانيا.







