المغرب الأكثر أمنا في إفريقيا والجزائر ضمن الدول التي تعرف تهديدات مرتفعة ﻿

صنف التقرير البريطاني المتخصص في قياس التهديدات الموجودة عبر العالم، المغرب في صدارة القارة الإفريقية من حيت التهديد السياسي، وذلك حسب ماكشفت عنه يومية أخبار اليوم.

"شوف تيفي"



صنف التقرير البريطاني المتخصص في قياس التهديدات الموجودة عبر العالم، المغرب في صدارة القارة الإفريقية من حيت التهديد السياسي، وذلك حسب ماكشفت عنه يومية أخبار اليوم.

وأوضحت اليومية أن نسخة 2017من التقرير الذي يصدره مركز "كنرول ريكس"، اعتبرت أن المغرب هو الدولة الأكثر أمنا في إفريقيا من الناحية السياسية، وهو المؤشر الذي يعد على أساس مستوى الحماية القانونية للمواطنين والأمن القضائي والمساس بسمعة الأشخاض.

وأكدت اليومية أن المغرب تصدر ترتيب القارة من حيث قلة المخاطر الأمنية، وهو المؤشر الذي يقاس من خلال نسبة الجرائم المسجلة من سرقات واختطافات وتدمير للمتلكات ونهبها، فيما تم تصنيف الجارين الجزائر وموريتانيا ضمن خانة الدول التي تعرف تهديدات مرتفعة.



