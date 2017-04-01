عاجل.. مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار حول الصحراء المغربية ﻿

كما سبق و أشارت لذلك '' شوف تيفي '' في مقال حول مشروع القرار الجديد يخص الصحراء، أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار إلى يوم السبت المقبل، من أجل الحسم فيه بشكل نهائي.



شوف تيفي



كما سبق و أشارت لذلك '' شوف تيفي '' في مقال حول مشروع القرار الجديد يخص الصحراء، أجل مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار إلى يوم السبت المقبل، من أجل الحسم فيه بشكل نهائي.

وجاء تأجيل القرار بعد اعتراض دول، منها على وجه الخصوص روسيا والأروغواي، على ما جاء في نص القرار، وأوضح سمير بنيس المستشار السياسي والخبير في قضايا الصحراء، أن التأجيل كان '' واردا جدا''، لأن هناك هذه الدول تضغط على ما يسمى بـ ''مجموعة أصدقاء الصحراء، كي يكون القرار متوازنا''.



وأكد بنيس في تصريح لـ ''شوف تيفي''، أن مشروع القرار الذي عُرض أمام مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء، وعلى خلاف السنوات الماضية أتى '' إيجابيا نوعا ما للمغرب''، بحسب المعلومات المتوفرة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأممي الجديد، يضع جبهة '' البوليساريو تحت الضغط''، لأنه مبني على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث دعا من خلاله مجلس الأمن إلى حث الجبهة للانسحاب الفوري من الكركرات، مشيرا إلى أن اجتماع الأمس حول الموضوع كان ''عاصفيا''، بعد أن ادعت بعض الدول أن مشروع القرار لغته '' لصالح المغرب ويضغط على البوليساريو''، وهناك بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن التي تعارض هذا التوجه، داعية إلى أن يكون القرار ''متوازنا''، مبرزا أن هذه الدول ترفض الصيغة الأصلية للقرار، فمن المرجح أن تطول المفاوضات حوله، مما قد يكون وراء تأجيله.''

وطرح مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، ملف الصحراء مُجددا على طاولة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع قرار جديد، يدعو جبهة '' البوليساريو'' إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات، بعد أن أعلن المغرب شهر أكتوبر الماضي السحب الأحادي لقواته من الشريط الحدودي الذي يفصل المغرب وموريتانيا.







