''ناصر بوريطة'' يطير لإثيوبيا للقاء رئيس الإتحاد الإفريقي ﻿

أوردت وكالة الأناضول زوال اليوم الخميس، وصول وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى أديس ابابا، اليوم الخميس، في أول زيارة له منذ تعيينه كوزير خارجية في الحكومة الحالية.

شوف تيفي.. وكالات

أوردت وكالة الأناضول زوال اليوم الخميس، وصول وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى أديس ابابا، اليوم الخميس، في أول زيارة له منذ تعيينه كوزير خارجية في الحكومة الحالية.



وعلمت الاناضول من مصادر دبلوماسية رفعية المستوى، أن بوريطة، سيلتقي، بعد ظهر اليوم، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ''موسى فكي'' لبحث العلاقات الثنائية، ومجمل التطورات على الصعيد القاري.



و عادت المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، خلال القمة التي عقدت في يناير الماضي رغم المحاولات الحنينة لأعداء المملكة، حيث من المتوقع ان يلتقي ''ناصر بوريطة'' لنظيره الإثيوبي ''ورقنه جيبيوا''، في وقت لاحق اليوم.





