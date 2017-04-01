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تســــــريب.. إقصاء الكوبل الذي أثار ضجة في برنامج للا لعروسة

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 18:20 تســــــريب.. إقصاء الكوبل الذي أثار ضجة في برنامج للا لعروسة | ثقافة و فنون
تســــــريب.. إقصاء الكوبل الذي أثار ضجة في برنامج للا لعروسة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن كوبل مدينة الخميسات ''نسرين وخليل'' أُقصي من برنامج للا لعروسة الذي يبث على القناة الأولى ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن كوبل مدينة الخميسات "نسرين وخليل" أُقصي من برنامج للا لعروسة الذي يبث على القناة الأولى ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.

وحسب المصدر ذاته فإن الحلقة المقبلة للبرنامج، والتي ستبث بعد غد السبت على القناة الأولى ستعرف إقصاء ممثلي مدينة الخميسات "نسرين وخليل".

جدير بالذكر أن "نسرين وخليل"، ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدا من خلاله أن العلاقة التي تجمعهما جد قوية، موضحين أن ما تم تداوله بخصوصهما لا أساس له من الصحة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الخميسات نسرين خليل مدينة القناة الأولى برنامج للا العروسة

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