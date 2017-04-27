مؤلم وبالصور.. شاب شوه وجه حبيبته بالماء القاطع بعد فوزها بمسابقة خاصة بملكات الجمال ﻿

في مشهد لا يصدق، أثار استغراب متتبعي برنامج إجتماعي اليوم الخميس حين كشفت جيسيكا نوتارو، ملكة جمال إيطاليا عام 2007، عن وجهها بعد تعرضها قبل مدة لحادث خطير بطله حبيبها السابق الذي شوه وجهها بالكامل



"شوف تيفي"



في مشهد لا يصدق، أثار استغراب متتبعي برنامج إجتماعي اليوم الخميس حين كشفت جيسيكا نوتارو، ملكة جمال إيطاليا عام 2007، عن وجهها بعد تعرضها قبل مدة لحادث خطير بطله حبيبها السابق الذي شوه وجهها بالكامل بمادة حارقة ويتعلق الأمر بـ "الماء القاطع".



وحسب مصادر إعلامية عالمية من بينها "الدايلي ميل" البريطانية فقد فاجأت جيسيكا نوتارو، البالغة من العمر 27 عاماً، مقدم البرنامج والمشاهدين، وأزالت وشاحاً عن وجهها قائلة: "أريدك أن ترى ما فعله بي هذا ليس حباً".



وأكدت جيسيكا في تصريحها أن حبيبها السابق خورخي إدسون تافاريس المعتقل، هاجمها وقام بتشويه وجهها، قائلة "بينما كان الحمض يأكل وجهي، كنت أجثو على ركبتي وأصلي، لقد دعوت الله: خذ مني جمالي، لكن على الأقل اترك لي بصري".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الضحية، أكدت على أن تشوه وجهها لن يمنعها من تحقيق أحلامها، حيث تسعى إلى إصدار ألبوم غنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.



