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بشرى للمعطلين.. حكومة العثماني تسعى إلى تحقيق 35 ألف منصب شغل للشباب المغاربة | بوليتيك

بشرى للمعطلين.. حكومة العثماني تسعى إلى تحقيق 35 ألف منصب شغل للشباب المغاربة

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بشرى للمعطلين.. حكومة العثماني تسعى إلى تحقيق 35 ألف منصب شغل للشباب المغاربة

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 18:06 بشرى للمعطلين.. حكومة العثماني تسعى إلى تحقيق 35 ألف منصب شغل للشباب المغاربة | بوليتيك
بشرى للمعطلين.. حكومة العثماني تسعى إلى تحقيق 35 ألف منصب شغل للشباب المغاربة
كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال المجلس الحكومي الذي ترأسه سعد الدين العثماني يومه الخميس 27 أبريل 2017، في عرض له حول مشروع قانون المالية ، رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، أن الحكومة الحالية

شوف تيفي


كشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال المجلس الحكومي الذي ترأسه سعد الدين العثماني يومه الخميس 27 أبريل 2017، في عرض له حول مشروع قانون المالية ، رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، أن الحكومة الحالية ستسعى لإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وأوضح بوسعيد أن مشروع مالية 2017، سيعتمد أساسا على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، مع تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

كما بُني المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة التضخم في حدود 1,7 في المائة.

إلى ذلك انعقد يومه الخميس 27 أبريل 2017، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص لعرض معطيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 والمصادقة على مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

 



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